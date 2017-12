Džezáky zverejnili svoje hviezdy. Do Bratislavy príde Marcus Miller

Najväčší slovenský džezový festival sa bude konať koncom októbra.

BRATISLAVA. Najväčší slovenský džezový festival v utorok zverejnil svojich headlinerov. Trojlístok interpretov v zložení kapela Blood, Sweat & Tears, trubkár Roy Hangrove a pianista Cory Henry, sa na festivale predstaví od 20. do 22. októbra.

Program dopĺňa Marcus Miller, ktorý bude koncertovať v Ateliéri Babylon 29. októbra. Vstupenky budú v predaji od augusta.

Blood, Sweat and Tears

Američania Blood, Sweat & Tears źa svoj debut získali v USA zlatú platňu za predaj, druhá platňa s názvom Blood, Sweat & Tears prelomila hranicu štvornásobnej platiny a kapela si za ňu získala Grammy za najlepší album roka. Počas svojej existencie prešla kapela mnohými zmenami aj vývojom.

video //www.youtube.com/embed/siDsIerjjjQ

Roy Hangrove

Na konte má dve Grammy a koncerty s hviezdami ako Herbie Hancock či Wynton Marsalis. Americký jazzový trubkár sa na Slovensku predstaví so svojím quintetom.

video //www.youtube.com/embed/qxeb0cwjE8U

Cory Henry

Cory Henry sa do Bratislavy vracia po necelom roku a pol. Americký hráč na hammondoch stál pri zrode kapely Snarky Puppy a pravidelne koncertuje s hviezdami ako Robert Glasper, Bruce Springsteen či The Roots. Aktuálne je na svetovom turné so svojou kapelou The Funk Apostles.

video //www.youtube.com/embed/A07PEALVTT8

Marcus Miller

Skladateľ, producent a multiinštrumentalista, získal doteraz dve Grammy a ďalších 13 nominácií. Na koncertoch ho najčastejšie vidieť s basgitarou. Do jeho repertoáru najviac patrí jazz, nepohrdne rockom, popom, R&B, rapom, bluesom, dokonca zvládne aj operu. Počas októbrového koncertu predstaví svoj nový album, aj kapelu.

video //www.youtube.com/embed/sIqfDHP0D5s