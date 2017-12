Lana del Rey zvykla strašiť násilím v textoch, teraz veselou hudbou

Americká popová ikona vydala nový album Lust for Life.

26. júl 2017 o 14:48 Marek Hudec

„Si si myslela, že tie zapálené palmy v mojom starom videoklipe, že to boli len počítačové triky? Preboha, si taká mladá. Lana, miláčik, bežne som zapaľovala palmy, mala by si to skúsiť, bola to veľká zábava,“ hovorila staršia speváčka a niekdajšia partnerka Kurta Cobaina Courtney Love svojej mladej nasledovníčke Lane del Rey.

Obdivuje na nej, ako vo svojej hudbe dokázala vytvoriť vlastný svet a osobnosť zahalenú záhadou. Ich zábavný rozhovor zverejnili v magazíne Dazed.

Majú mnoho spoločného, aj keď je medzi nimi vekový rozdiel dvadsať rokov. Okrem toho, že sa obe stali popovými ikonami, cítia sa zo zábavného priemyslu rozčarované. V piesňach sa snažia porozumieť Hollywoodu, sláve a mocným mužom. A obe sa cítia outsiderkami, nechcú byť len bežnými bulvárnymi celebritami.

Keďže prechovávajú vzájomné sympatie, vybrali sa na spoločné koncertné turné. Del Rey takto preberá po Love fakľu rebelky, ktorá zapaľuje spoločenské normy.

Na najnovšom albume Lust for Life sa chcela držať hesla ďalšej veľkej speváckej ikony, Niny Simonovej. Nedávno ho zverejnila na sociálnej sieti: Najväčšou povinnosťou umelca je verne zobraziť ducha doby, v ktorej žije.

video //www.youtube.com/embed/3-NTv0CdFCk

Za zničené vzťahy mohla masová kultúra

„Keď ma udrel, bolo to ako bozk,“ spieva Lana del Rey na jednej zo starších nahrávok Ultraviolence. Jej texty boli často o zvláštnych, násilných vzťahoch.

O ženách, ktoré slepo milujú zločincov, motorkárov, gangsterov. Tomu zodpovedala vždy tragická atmosféra hudby.