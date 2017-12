Mercury Prize sa na seba snaží upozorniť. Nominovala Eda Sheerana

Kto nahral britský album roka? Pozrite si nominácie na najprestížnejšiu hudobnú cenu.

27. júl 2017 o 14:08 Marek Hudec

Mala to byť alternatíva ku komerčnejším cenám Brit Awards. V roku 1992 prvý raz odovzdávali prestížnu Mercury Prize za najlepší britský album.

Vyberajú ju hudobní odborníci: organizátori festivalov, koncertov, novinári, skladatelia alebo producenti.

Často sa stáva, že oceňujú mladé tváre, veľké talenty na scéne, ktoré dokázali vydať zaujímavú debutovú nahrávku a majú šancu preraziť. Vďaka Mercury Prize sa takto napríklad zviditeľnili hviezdy ako Arctic Monkeys, Elbow, The XX, alebo Alt-J. Doteraz najčastejšie bola na cenu nominovaná kapela Radiohead.

Keď ju vyhrali Škóti Young Fathers, tvrdili, že im výrazne pomohla, aby boli vypočutí a mohli rozbehnúť kariéru mimo Veľkej Británie.

Prirovnávajú sa k prestížnym cenám Booker Prize vo svete literatúry a Turner Prize vo svete vizuálneho umenia. Vo štvrtok zverejnili zoznam dvanástich nahrávok, ktoré majú šancu na výhru tento rok a obsahuje prekvapenie, meno veľkého popového interpreta, Eda Sheerana.

Možno sa ceny snažia na seba touto nomináciou upozorniť. Sheeran predal zo svojej novinky dva milióny kópií a jeho pesničku Shape of You si ľudia prehrali viac ako miliardu ráz. Zámer byť alternatívou k Brit Awards sa preto asi Mercury Prize tento rok nepodarí, obe by mohli mať rovnakého víťaza.

V zozname sa druhý raz objavila kapela Alt-J z Leedsu, ktorú ste pred dvomi týždňami mohli vidieť na festivale Pohoda. Zahrali skvelý koncert, ktorým si potvrdili povesť jednej z najzaujímavejších interpretov na scéne. Nominovaní sú s albumom Relaxer

Inšpirovali sa na ňom počítačovými hrami. „Má to byť ako nekonečný priestor, z ktorého sa pomocou niekoľkých dverí dostanete na ľubovoľné miesto vo vašej predstavivosti,“ opisovali ho pre denník SME.

Víťaz bude vyhlásený 14. septembra a okrem pocty získa aj 25-tisíc libier.

