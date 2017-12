Dave Grohl si vyliečil nohu a chce znieť ako Beatles

Ak najočakávanejší album roka v rocku chystajú U2, Foo Fighters sú hneď na druhom mieste.

28. júl 2017 o 14:52 Marek Hudec

Nedotkol sa žiadneho hudobného nástroja 365 dní. „Potreboval som sa vyliečiť a musel som od všetkého utiecť. Bol som na fyzioterapii každý deň dve-tri hodiny,“ spomína si americký hudobník Dave Grohl na ťažké časy v rozhovore pre magazín Rolling Stone.

V médiách kolovali fámy, že sa jeho kapela Foo Fighters rozpadáva a on mal veľmi nešťastným spôsobom zlomenú nohu. Na koncerte vo Švédsku skočil smerom do publika a prerátal sa. Spadol do uličky pod pódiom.

Istý čas so zranením ešte vystupoval, sedel vtedy na kráľovskom tróne, trochu pripomínajúcom tie, o ktoré sa teraz bojuje v slávnom seriáli. Potom však prišla únava a kapela ohlásila prestávku na neurčito.

Noha je už teraz, chvalabohu, vyliečená a hudobníci dokončujú nový album Concrete and Gold, ktorý vydajú v 15. septembra. Ak najočakávanejší album roka v rocku je ten, čo pripravuje U2, potom Foo Fighters sú hneď na druhom mieste.

video //www.youtube.com/embed/ifwc5xgI3QM

Energia sa stále nevyčerpala

Podľa troch doteraz zverejnených z jedenástich piesní Grohl pokračuje v šírení odkazu jeho prvej kapely Nirvany. Bol v nej bubeníkom.

Keď jej spevák Kurt Cobain zomrel, Grohla volali do rôznych známych projektov, vraj dostal pozvánku aj do Pearl Jam. On však chcel spraviť niečo, čo by od neho nikto nečakal.