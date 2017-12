Fúzia Abby s alternatívou sa nepodarila. Arcade Fire mali už lepšie albumy

Kanadská kapela mohla nechať svoju novinku Everything Now dlhšie zrieť.

31. júl 2017 o 14:55 Marek Hudec

Hudba sa zvykne členiť na stredný prúd a alternatívu. Jedno je vnímané ako konzum, povrchná snaha zarobiť, za ktorou stojí celý tím ekonómov, druhé ako vyššie umenie vytvorené v slobodných podmienkach a synonymum kreativity.

Hranica medzi týmito sférami zvykla byť celkom zrejmá, lakmusovým papierom na Slovensku boli rádiá: pesničky jedných hrali na Exprese, pesničky druhých na FM. Čiara sa však hlavne v posledných rokoch čoraz viac stiera.

Popoví interpreti ako Beyoncé začali riskovať a experimentovať, zatiaľ čo alternatívne hviezdy ako kanadská kapela Arcade Fire koketujú s ľúbivým zvukom prijateľnejším pre masy.

Počuť to na jej najnovšom albume Everything Now, ktorí vydali v piatok. Kto vie byť hravý a nepristupuje k umeniu snobsky, ale vidí v ňom cestu, ako povedať niečo úprimné a univerzálne pre všetkých, dokáže zjednotiť oba tábory. To bola zrejme aj jej ambícia, v tejto disciplíne však pohorela.

video //www.youtube.com/embed/zC30BYR3CUk

Sme na internete spokojní?

Everything Now má zopár dobrých čísiel.

V strede albumu sa pre ocitol netradičný koncept. „Nekonečný obsah, nekonečný obsah, nekonečne spokojní,“ spieva Win Butler hneď v dvoch po sebe nasledujúcich pesničkách. Obe sa volajú Infinite Content, rozdeľuje ich len podtržník v názve jednej z nich. Prvá je hlučná, chaotická, druhá pokojná, baladická.