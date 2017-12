Pobúrila katolíkov, zmobilizovala právnikov. Jeanne Moreau sa stala legendou okamžite

Francúzska herečka nepoznala komfortnú zónu.

31. júl 2017 o 16:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Vysvetľujte konzervatívnym rodičom, čo sa vždy živili tradičným povolaním, že chcete byť herečkou. Ona sa o to ani nepokúsila. Že hrá a že sa zamestnala v divadle, to sa jej otec dozvedel, až keď do jeho pekárne prišiel zákazník a ukázal mu noviny s jej fotkou.

Narodil sa ešte v 19. storočí a herectvo sa mu spájalo s povolaním prostitútok. Preto aj jeho reakcia bola primerane emotívna: Jeanne Moreau od neho dostala facku, na ktorú sa vedela rozpamätať ešte aj po rokoch. A keď ju potom videl vo filme? Asi bol rád, že nedostal infarkt. Jeanne Moreau sa stala múzou revolucionárov francúzskej kinematografie, čo v praxi znamenalo, že jej vstup na plátno sprevádzal škandál. Obrovský.

Hneď jeden z jej prvých filmov pobúril katolíkov tak veľmi, že žiadali jeho stiahnutie z festivalu v Benátkach, vo Veľkej Británii ho zakázali a v Spojených štátoch donútil sudcov, aby sa zaoberali otázkou, čo je ešte filmovou erotikou a čo je už porno.