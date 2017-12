Organizátori Grape: Nás odmietol Ivan Lexa, my odmietame politikov

Keď JURAJ PODMANICKÝ a JÁN TRSTENSKÝ založili festival Grape pred ôsmimi rokmi, všetko sa im zdalo zložité. Keď už mali dohodnuté kapely, dostali oznam, že si musia nájsť iné miesto a hľadať náhradu. Plány im skrížil bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Hoci sa im najprv takýto podnik neoplatil, dnes sa prípravou festivalu živia.

Festival Grape je spojený s piešťanským letiskom. Prvý ročník festivalu ste však začali organizovať pri Pezinku. Čo sa stalo, že zmenil miesto?

Ján Trstenský: „Chceli sme ho mať pri vinohradoch, podľa toho sme ho aj nazvali Grape. Priestor pri Pezinku sa nám veľmi páčil, výhodné bolo, že bol blízko Bratislavy, ale nie zas úplne v meste. Dohodli sme sa vtedy s jazdeckým areálom Rozálka, mali sme to vymyslené tak, aby sme ľudí príliš nerušili, pódiá sme otočili opačným smerom. Povolenie sme najprv aj dostali, ale majiteľ Ivan Lexa to nakoniec neschválil. Nám to dosť sťažilo situáciu, stalo sa to krátko pred festivalom, v apríli. Mali sme už uzavreté zmluvy s umelcami. Nikto s nami nediskutoval, dokonca sme sa to nedozvedeli ani priamo od Lexu, iba cez sprostredkovateľa.“

Juraj Podmanický: „Na druhej strane sme radi, že sa to nepodarilo. Vtedy sme počítali s tým, že na festival príde dvetisíc ľudí, dnes by sme sa tam už vôbec nezmestili. Mohli by sme sa síce presunúť na neďaleké role, ale bolo by to veľmi špinavé riešenie.“

Organizátor Pohody Michal Kaščák vám potom vraj ponúkol, aby ste prvý ročník zorganizovali na trenčianskom letisku.