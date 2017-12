Deti sa naučia, ako vzniká piesočná búrka. Do večerníčka nahrala pesničky Jana Kirschner

Dokončiť seriál Tresky Plesky o počasí bude trvať dva roky.

2. aug 2017 o 14:38 Marek Hudec

Zaujal ju článok o tom, ako vznikajú snehové vločky. Aby vznikol komplikovaný vzorec, musí sa spojiť zrniečko piesku s ľadovým kryštálikom. Mladej animátorke Veronike Kocourkovej sa zdalo veľmi poetické, že vločka musí vzniknúť zo spojenia niečoho pekného a niečoho škaredého.

Začala si to kresliť, postupne jej vznikal zaľúbený komiks a napokon zistila, že by to mohol byť aj dobrý námet na seriál. Nehovoriac o tom, že by pri ňom mohla spojiť svoje dve záľuby. Okrem toho, že od detstva rada kreslí, vždy ju fascinovalo aj počasie. Rozmýšľala nad tým, že ho bude skúmať a stane sa hydrometeorologičkou.

Dnes už chystá večerníček Tresky Plesky, ktorý má najmladším divákom vysvetliť procesy v atmosfére.

Logo večerníčka Tresky Plesky. (zdroj: Veronika Kocourková)

Seriál upravovali vedci aj deti