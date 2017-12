Môže byť slovenský film blockbuster? Čiara má jasný rekord, ešte ani poriadne nezačala

Tomáš Maštalír hrá pašeráka, to Slováci poznajú.

3. aug 2017 o 16:58 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pred siedmimi rokmi sme Európe sľúbili, že prísne ustrážime hranicu s Ukrajinou, splníme to, čo sa čaká od krajiny v schengenskom priestore. V hrubých kontúrach je možno všetko v poriadku, v tých jemnejších až tak celkom nie. V pohraničnom priestore má kriminalita ešte stále náskok pred zákonom a miestni to ani nepopierajú. Nový slovenský film Čiara hovorí, že keby nepodľahli zločinu, neuživili by sa.

Reprezentuje ich Tomáš Maštalír ako pašerák a Andy Hryc ako skorumpovaný policajný kapitán.

Od štvrtka je krimitriler režiséra Petra Bebjaka v našich kinách a zdá sa, že si to dobre načasoval. Ešte nikdy sa u nás tak húfne do kina nechodilo, najmä na slovenské filmy nie. Únia filmových distribútorov práve priniesla štatistiky, ktoré nútia, aby sa pri nich použil nový prívlastok. Kategórie "festivalový film" a "divácky film" už nestačia.

Niečo sa muselo zmeniť a aj sa zmenilo