Nevedel, že ho nahrávajú. Paul Newman je vo filme aj deväť rokov po smrti

Legendárny herec sa rozhovoril, len keď šlo o autá.

4. aug 2017 o 15:03 Kristína Kúdelová

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Hlas podobný Paulovi Newmanovi? Keď legendárny herec v roku 2008 zomrel, producenti filmu Autá riešili problém, kto jeho postave - animovanému autu Doc Hudson - požičia hlas v pokračovaní. A pochopili, že keby aj našli niekoho, kto má hlas veľmi príbuzný, nebolo by to dobré riešenie.

Bolo by to znesvätenie, a to sa nepatrí.

Vo filme Autá 2 z roku 2011 už preto Doc Hudson nevystupoval a jeho mladší kolega, teda auto Lightning McQueen, zostal bez svojho pretekárskeho mentora.

Lenže prešlo niekoľko rokov a v júni prišiel do kín film Autá 3 a Doc Hudson bol na plátne opäť, dokonca aj rozprával. Producenti zrazu našli spôsob, ako donútiť Paula Newmana vysloviť vety, ktoré nikdy v žiadnom filme nepovedal.

Paul Newman zomrel na rakovinu pľúc. (zdroj: SITA/AP)

Paul Newman sa nedal zastaviť

Režisér John Lasseter si spomenul na nahrávky, o ktorých by ani Paul Newman nevedel. Keď boli vo zvukovom štúdiu a pracovali na dialógoch, nahrávacie zariadenie nikdy nevypol. Zaznamenali sa tak všetky konverzácie, ktoré medzi sebou mali, dokopy to bolo 28 hodín.

"Paul si sadol a rozprával o pretekaní. Toľko, koľko ste ho chceli počúvať. Ak ste sa ho spýtali na filmy alebo hranie, to ho nezaujímalo," vysvetlil Lasseter filmovú mágiu pre USA Today.

Viaceré z Newmanových viet, ktoré sa nahrali ešte v roku 2006, sa dali použiť aj vo filme Autá 3. A nejaké ďalšie poskytla nadácia Newman Foundation, ktorá mala k dispozícii ešte staršie záznamy.

Filmárom to umožnilo zakomponovať do nového príbehu flashbacky: Doc Hudson sa vybavuje v spomienkach pretekárskeho auta Lightning McQueen, ktoré už tiež zostarlo a ocitlo sa v situácii, že by malo dávať rady mladším. Čo by tak asi Doc Hudson povedal teraz na jeho mieste?

Ako Frajer Luke. (zdroj: IMDB)

Len niekedy bol sám za seba

Samozrejme, Autá, to nie je žiadna pamätná rola Paula Newmana. Na to je tu Butch Cassidy, Frajer Luke alebo Brick Pollitt z Mačky na rozpálenej streche. Automobilové pretekanie však bolo jeho vášňou a keď mal krízu a ponuky na pekné roly neprichádzali, vypĺňalo mu to život. A nielen to.

"O osude herca rozhoduje niekoľko ľudí naraz. Nebude to náhoda, že Newman začal s automobilovým pretekaním. Tam konečne rozhodoval sám, tam mohol ísť sám za seba," povedal pre SME český herec Luděk Munzar, ktorý nadaboval všetky jeho filmy.

Okrem toho, aj záľubu v autách mali spoločnú. Keď Paul Newman zomrel, Munzar cítil veľký smútok. "Nikdy som sa s ním nestretol, ale mám pocit, že mi zomrel niekto blízky," hovoril.

"Podobné chvíle zažívate v rodine. Viete, že váš blízky je chorý, ale keď zomrie, aj tak vás to zaskočí.“

Film Cars 3 od premiéry zaznamenal tržby takmer 270 miliónov dolárov, čím sa zaradil medzi najväčšie hity tohto leta.