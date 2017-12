Mozog hrá väčšiu rolu ako svaly a zbrane, to agentke z Atomic Blonde nesvedčí

Film s Charlize Theronovou je z obdobia studenej vojny.

4. aug 2017 o 16:17 Miloš Ščepka

Napriek záplave komiksových filmov o superhrdinoch je skutočne podarených kvalitných filmových adaptácií kreslených príbehov prekračujúcich hranice žánrovej komercie a priznávajúcich vyššie ambície len pár. Teda dve: Z pekla a Cesta do Záhuby. Do výšav filmového kumštu nedosiahla ani Atómová blondínka podľa komiksu Antonyho Johnstona a Sama Harta The Coldest City z roku 2012.

Atomic Blonde (USA 2017) 115 minút. Réžia: David Leitch. Kamera: Jonathan Sela. Hudba: Tyler Bates. Hrajú: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones, James Faulkner, Roland Møller, Sofia Boutella. Slovenská premiéra 3. augusta 2017

Napriek akejkoľvek podobnosti sa komiks a film líšia v tom základnom: spôsobe komunikácie s publikom. Kým komiks stavia na náznakoch a núti čitateľa k aktívnemu prístupu, súčasná filmová komercia stojí na doslovnosti. Vraví, vysvetľuje a predvádza divákovi všetko, aby v kinosále vôbec nemusel zapájať um.

Pekne maskovaná záhada

Reklama Atomic Blonde naznačuje nadupaný akčný thriller so sexi agentkou pátrajúcou po vrahoch kolegu v Berlíne na sklonku pádu železnej opony. Sľubuje temnotu, štýl, sexepíl a divoké akcie v surrealistických kulisách rozdeleného mesta s jeho bizarnými subkultúrami homosexuálov, punkerov, rockerov a skaterov. Podvedome čakáme nadhľad a čierny humor.