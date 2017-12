Michal Novinski: Fujara je geniálny nástroj, ale orchestru sa neprispôsobí

Úspešný autor filmovej hudby rozpráva o spolupráci s oscarovým režisérom Janom Svěrákom.

17. aug 2017 o 8:01 Eva Andrejčáková

Hudobný skladateľ MICHAL NOVINSKI má za sebou mnoho divadelnej aj filmovej hudby, no spolupráca s režisérom Janom Svěrákom mu vždy prinesie jeden hravý pocit naviac.

Zložil aj hudbu k jeho najnovšiemu filmu Po strništi bos. Objavujú v ňom detský svet jeho otca Zdeňka Svěráka a spolu s ním sa vracajú do čias protektorátu.

Je to, ako keď si kuchár povie, že by si dal niečo veľmi chutné a predstaví si dobrú chuť jedla, uvažuje o komponovaní hudby Michal Novinski. Hudba však vzniká aj bez ohľadu na to, či sa na ňu pripravujeme, a tak s ňou stále zažíva tie najnevypočítateľnejšie chvíle.

Kde ste sa s Janom Svěrákom našli?

"Keď sme sa zoznámili, mal som za sebou slovenský celovečerný film Nedodržaný sľub. Robil som hudbu pre divadlo, televíziu, reklamu a začal som sa objavovať častejšie v českom umeleckom prostredí. Jan Svěrák v tom čase pripravoval svoj film Kuky se vrací. Dovtedy obvykle spolupracoval s hudobným skladateľom Ondřejom Soukupom, no ten práve pripravoval muzikál Robin Hood. Jan bol nešťastný, že nemá skladateľa a vtedy mu poradil jeden z jeho priateľov – si predsa režisér, producent, máš možnosť urobiť anonymný tender a vybrať si riešenie, ktoré sa ti bude najviac páčiť. Ocenil to ako výborný nápad a oslovil viacero hudobníkov, medzi nimi aj mňa."

Michal Novinski. (zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Ako ste to prijali?

"Pustil som sa do komponovania. Veľmi ma to bavilo, dokonca som v strese, že chystám hudbu pre veľkého režiséra, prácu dokončil o mesiac skôr, hneď som mu poslal výsledok a potom som na všetko úplne zabudol. Jedného dňa mi zazvonil telefón, volal mi Jan Svěrák. Vraj som ten tender vyhral."