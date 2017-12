Gitaristovi Rolling Stones zistili rakovinu pľúc, podstúpil operáciu

Po zákroku musel hudobník absolvovať viaceré vyšetrenia.

6. aug 2017 o 22:39 TASR

LONDÝN. Ronnie Wood, gitarista britskej rockovej skupiny Rolling Stones, odhalil v nedeľu v exkluzívnom v rozhovore pre britský nedeľník The Mail on Sunday, že lekári mu pred troma mesiacmi diagnostikovali rakovinu pľúc.

V dôsledku toho podstúpil operáciu a následne absolvoval viaceré vyšetrenia, aby sa zistilo, či sa ochorenie nerozšírilo.

Vyšetrenia dopadli dobre

Výsledky však boli dobré a dnes je hudobník v poriadku, no musí chodiť na preventívne prehliadky.

Rakovinovú léziu v ľavej časti pľúc objavil gitaristovi lekár počas bežnej prehliadky. Wood (70) uviedol, že nález ho úprimne zase až tak veľmi neprekvapil, zároveň sa však po ňom obával najhoršieho.

Lekár sa ho údajne spýtal, ako chce ďalej postupovať, na čo Wood podľa vlastných slov odvetil jednoducho len "vyberte to zo mňa".

V tomto čase bola jeho najväčšou oporou manželka Sally (39).

Chemoterapiu by nepodstúpil

Gitarista uviedol, že chemoterapiu by nepodstúpil.

Okrem iného by ju odmietol aj preto, aby neprišiel o vlasy. Vyšetrenia však našťastie dopadli priaznivo.

"Teraz som OK. Každé tri mesiace však budem chodiť na prehliadku. Zachytili to skoro. Ľudia by mali chodiť na prehliadky, naozaj by mali," povedal Wood v rozhovore pre nedeľník.

Gitarista bol zhruba 50 rokov náruživým fajčiarom. Tohto zlozvyku sa vzdal len pred rokom, po tom, ako sa stal otcom dvojčiat Gracie a Alice, priblížil denník The Daily Telegraph.