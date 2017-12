Máte radi slovenskú tvorbu? Tieto vystúpenia na Grape nezmeškajte

Na festivale Grape vystúpia aj kvalitní domáci interpreti a skupiny. SME prináša tipy, čo učrite nezmeškať.

9. aug 2017 o 16:24 Marek Hudec

BRATISLAVA. Na Slovensku vychádza rozmanitá hudba. Jemná elektronika, rock o kríze stredného veku, aj pesničky ovplyvnené severskou hudbou zaznejú na festivale Grape, ktorý začína v piatok. Vybrali sme niekoľko tipov, čo sa oplatí vidieť z našich domácich hudobníkov.

Kinsfolk

Piatok / VÚB Stage 19.15

Dvojica bratrancov zo Sobraniec dnes žije v Dánsku. Názov ich kapely znamená príbuzenstvo, naznačuje vzťah hudobníkov, ale aj hudbu, ktorú hrajú.

Príjemné pesničky vychádzajúce zo zvuku akustickej gitary. Pripomína to trochu tvorbu islandských Of Monsters and Men.

Kinsfolk síce prvú pesničku vytvorili už pred štyrmi rokmi, no s vydaním celej nahrávky stále váhajú. Festival Grape bude vzácnou príležitosťou ich vidieť, aj keď na jeseň plánujú niekoľko ďalších koncertov, okrem Slovenska aj v Dánsku.

Saténové ruky

Piatok / VÚB Stage 23.35

Bratislavská kapela zložená z mužov v strednom veku aj na najnovšom albume pripomína, že najdôležitejšie je vedieť si spraviť žarty sám zo seba. Aby sa vyhli prekliatiu druhého albumu, radšej svoju novinku nazvali rovno zavádzajúco ako Tretí album.

Okrem veselých pesničiek so zábavnými textami na ňom nájdeme aj niekoľko temnejších skladieb, ktoré sa na krízu stredného veku a slovenskú spoločnosť pozerajú bez ružových okuliarov.

Veľa z neho určite zaznie aj na piatkovom koncerte.

Himalayan Dalai Lama

Sobota / Mlyny Rádio_FM Stage 22.30

Jemná tanečná elektronika. Hudba brnianskych muzikantov Kryštofa Matěja a Davida Novotného z Himalayan Dalai Lama sa vyznačuje vzdušnými rytmami, rozmanitými zvukmi a snovou atmosférou.

„Záleží nám na tom, aby sme boli originálni, aby naša hudba dýchala,“ cituje ich text na stránke festivalu Colours of Ostrava.

Ich príjemné skladby vás môžu navnadiť na koncert jednej z ich najväčších inšpirácií, nemeckého tria Moderat, ktoré vystúpi tesne po nich.

Aj keď pochádzajú z Česka, svoj album vydali v slovenskom vydavateľstve Gergaz.

Tolstoys

Sobota / Mlyny Rádio_FM Stage 21.00

„Napriek tomu, že skupinu Tolstoys tvoria mladí ľudia, ich hudba znie zrelo. V ich veku sa iní bežne učia len hrať na nástroje,“ hovorila o novom objave na našej scéne šéfka hudobného vydavateľstva Slnko Records Šina.

Síce bežne neprijíma žiadosti na vydanie albumov od mladých kapiel, teraz urobila výnimku a debutovú nahrávku im chce zverejniť na jeseň.

Tvorba Tolstoys je plná nostalgických pesničiek, ktorým kraľuje nežný hlas speváčky Ely Tolstovej. Skvelý koncert zahrali na jar v Slovenskom rozhlase a na vystúpeniach hudobníci spolupracujú aj s módnymi návrhármi.

Čisté tvary

Sobota / VÚB Stage 21.45

Sú rozhodne jednou z najzaujímavejších slovenských kapiel. Pred dvoma rokmi sa martinské Čisté tvary s producentom Oskarom Rózsom vrátili na hudobnú scénu po siedmich rokoch. Skvelý a emotívny album Zem nás chce čistých síce nezískal toľko pozornosti, koľko by si zaslúžil, ambície mu však rozhodne nechýbali.

K väčšine pesničiek vznikli originálne videoklipy, ktoré im dodávali nový zmysel, zasadzovali ich do fantastických reálií.

Čisté tvary totiž nechcú byť len hudobným projektom, chcú spájať rôzne umelecké formy. Vynikajúce poetické texty predvedú po istom čase aj na Grape.