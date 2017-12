V hudbe je málo ázijských speváčok, Naked and Famous sa to snažia zmeniť

Ich najznámejšia pesnička Young Blood bola v mnohých seriáloch a reklamách, len jednu žiadosť odmietli.

12. aug 2017 o 20:39 Marek Hudec

PIEŠŤANY. Keď si novozélandská dvojica Alisa Xyalith a Thom Powers zakladala kapelu, zaujal ich výrok hudobníka Trickyho: "Sú len dve veci, po ktorých ľudia túžia, byť nahými a stať sa slávnymi." Zdalo sa im to zábavné, a preto sa pomenovali The Naked and Famous – Nahí a slávni.

Po čase sa presťahovali do Los Angeles. Keď sme sa ich pýtali, prečo sa rozhodli zmeniť krajinu, odpovedali protiotázkou: „Viete mi povedať najprv desať známych amerických akčných filmov a potom desať novozélandských?“ hovorí Powers v rozhovore pre SME.

Speváčka Xyalith dodáva, že hudobný trh na Novom Zélande je príliš malý, že v ňom dosiahli strop svojich možností. V Amerike stále môžu dosiahnuť viac. „Ešte stále šplháme po rebríku.“

Ázijská speváčka

Xyalith sa síce narodila na Novom Zélande, ale jej rodičia pochádzajú z Laosu. Keď bola malá, otec jej púšťal folklór z tejto krajiny.

Veľmi ju to inšpirovalo, dnes si však všíma, že sa trochu stala menšinou. V hudobnom priemysle je len príliš málo ázijských speváčok.

Prečo to tak je, nevie úplne vysvetliť. Powers si myslí, že sa hudobný priemysel nesnaží vedome diskriminovať ázijské speváčky, ale aj tak ho vždy naštve, keď si prezerá v obchodoch výklad s hudobnými magazínmi.

Takmer stále na obálkach vidí rovnaký druh speváčok, belošiek. „Prečo by tam nemohla byť aj Alisa? Myslím si, že tam patrí.“

Seriálový hit

Najznámejšou je ich pesnička Young Blood. Pretože bola veselá, tanečná a divoká, objavila sa v mnohých seriáloch a reklamách. Ak ju niekto chcel použiť, musel si najprv vypýtať od hudobníkov povolenie.

Väčšinu zo žiadostí schválili, no požiadali ich napríklad aj výrobcovia rybích nátierok a to už odmietli. Do ich reklamy by sa už jednoducho nehodila.

„Autorské práva sú jediným spôsobom, ako si dnes hudobníci na seba dokážu normálne zarobiť,“ hovorí Powers.

„Mnohí si myslia, že najlepšie si vieme zarobiť živým hraním. No keby sme teraz leteli na festival domov na Nový Zéland, takmer nič by sme nezarobili. Platí to len pre veľké kapely ako U2 alebo Rolling Stones. Alternatívne kapely ako my sú v nevýhode.“

Prečo sa tomu teda venujú? „Od detstva som chcel mať rockovú kapelu, plníme si sny,“ dodáva Powers.