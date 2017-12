Emir Kusturica pre SME: Bránim sa realite. Filmový realizmus je pre mňa vylúčený

Vojna je šialenstvo, v ktorom si každý beztrestne vybavuje účty, hovorí rodák zo Sarajeva.

BENÁTKY, BRATISLAVA. „V deväťdesiatych rokoch bola vojna na Balkáne témou číslo jeden. Po dlhý čas sústreďovala pozornosť celého sveta. Dnes, keď sa stane katastrofa a dostane sa na prvé stránky novín, vydrží v médiách nanajvýš týždeň a prestane byť zaujímavá. Stratili sme schopnosť súcitu,“ hovorí režisér Emir Kusturica.

O pár dní bude mať v kinách film Na mliečnej ceste, rozprávku o vojne, v ktorej hrá s Monicou Bellucci a v ktorej má symbolickú úlohu had.

„Chcem týmto filmom vrátiť ľuďom niečo zo stratenej ľudskosti, z idealizmu, z presvedčenia, že láska nie je len proces, ale stav duše. Okrem všetkého krásneho však láska so sebou nevyhnutne prináša aj utrpenie. Ukazujem utrpenie ako druhú stranu krásy,“ hovoril v rozhovore pre SME na festivale v Benátkach, kde mal film premiéru.

Od vášho predchádzajúceho filmu Testament uplynulo takmer deväť rokov. Prečo vám film Na mliečnej ceste trval tak dlho?

„Nebyť rozmarov počasia, zmien v scenári, hľadania exteriérov a zdĺhavej postprodukcie, mohla byť výroba filmu rýchlejšia a pohodlnejšia. Nebola. Všetko, čo sprvu vyzeralo jednoduché, sa komplikovalo. Samotné nakrúcanie trvalo tri roky a potom rok a pol, skoro dva roky trvala digitálna postprodukcia, výroba špeciálnych efektov. Zistil som, že vyrobiť v našich podmienkach dobré CGI je takmer nemožné. A to sa stalo i dôvodom dlhého pôrodu môjho filmu. Je to môj prvý digitálne snímaný film a s výsledkom som spokojný. Obraz, farby, jas, kontrast – všetko je takmer také dobré ako na filmovom páse.“

Stálo to za to? Bol napríklad digitálny had pre vás tak veľmi dôležitý?

„Digitálne zásahy nie sú len v scéne s hadom, CGI je v tomto filme všade. A najlepšie sú tam, kde si ich vôbec nevšimnete. Obraz husí, skáčucich do vane plnej krvi, nie je CGI. No krv, jej farba i tvar kvapiek, sú digitálne. V odyseovskom úteku s ovcami je CGI. Let sokola a svet videný jeho očami – to je tiež CGI. A bez sokola by som tento príbeh vyrozprávať nemohol. Sokol je jedna z hlavných postáv.“

Monica Bellucci zostáva stopercentne ženská aj v špinavej drsnej scéne úteku s ovcami, ktorú sme dlho snímali v úmorných horúčavách. Len vďaka nej sa mi podarilo spojiť do jedného celku oba protikladné základné hýbatele ľudského života – lásku a vojnu.

Je digitálny aj medveď, ktorého kŕmite „z úst do úst“?

„Nie, toto zviera je skutočné a ja ho poznám od čias, keď bol malým medvieďaťom, takže nakrútenie tejto scény bez kaskadéra pre mňa nebolo nijako náročné a tešil som sa naň. Zato producenti sa išli zblázniť od strachu.“

Na mliečnej ceste zase raz pracuje s motívom lietania. Prečo sa k nemu tak často vraciate?