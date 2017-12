Hra o tróny šetrí na nákupoch v Ikea, peniaze vráža do nemorálnosti

Piata epizóda potvrdzuje: toto je fantasy pre dospelých.

14. aug 2017 o 14:13 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pornografická stránka PornHub zaznamenala vlani štvorpercentný prepad sledovanosti. Niežeby mala zlý celý rok, výrazne si však pohoršila, keď sa začala vysielať šiesta sezóna Hry o tróny. Vyhodnotila si to tak, že diváci asi utiekli k nej.

Ak to bolo naozaj tak, potom by jej mohol závidieť aj seriál Sex v meste, ktorý spoločnosť HBO začala vysielať koncom 90. rokov.

Hra o tróny síce nestojí na romantických linkách, nechváli sa otvorenými sexuálnymi scénami, rozhodne je však zaujímavé to, ako s nimi pracuje. Hra o tróny dokáže erotizovať incest, nebojí sa erotizovať ani sexuálne násilie a už aj to stačilo na to, aby prekódovala tvorbu televíznej zábavy. Kedysi sa v televíznom svete dávalo pozor na to, či sa pred desiatou hodinou večer priveľa nefajčí a nepije víno - dnes si Hra o tróny sebavedomo buduje popularitu tým, aká je nemorálna.

To sa nedá obísť ani v siedmej sezóne.

Tá podlosť je obdivuhodná

Jedno je zrejmé. Hre o tróny sa podarilo oživiť rozprávanie nekonečných príbehov na pokračovanie, ktorým sa darilo v staroveku a stredoveku.

Ale bez toho, že by pri tom ašpirovala na morálne poučenie alebo zadosťučinenie. Hra o tróny naozaj nie je oslavou duchovna a krásy. V siedmej sezóne sme sa dostali do bodu, keď už v nej nezostal pomaly nikto, kto by ešte niekoho nezabil, nevyvraždil cudzí rod alebo aj svoj vlastný, prípadne sa o to nepokúša.

Ale pozor.