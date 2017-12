Hudobníci reagujú na výzvu ochranárov, aby nešli na festival Tatra Flowers

Vystúpiť majú Braňo Jobus aj Peter Lipa. Svište to vraj neohrozí

15. aug 2017 o 16:51 Marek Hudec

BRATISLAVA. Nepáči sa im, že sa z národného parku stáva lunapark. Ochranári zo Slovenského ochranárskeho snemu protestujú proti hudobnému festivalu Tatra Flowers, ktorý má byť začiatkom septembra na niekoľkých miestach vo Vysokých Tatrách, napríklad na Hrebienku alebo na Téryho chate.

Jeho organizátori dlho získavali potrebné povolenia, komunikovali s príslušnými orgánmi. Prispôsobovali sa pravidlám, ktoré sa v horách rešpektujú, museli pracovať s hlasitosťou vystúpení, zabezpečiť manažovanie odpadu v chránených oblastiach.

Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu si však myslí, že to nestačí. „Ľudia by nemali do parku chodiť kvôli koncertu, ale prírode,“ hovorí.

Masová kultúra v národnom parku? Škandál

„V Tatrách sa dejú väčšie horory, ako je tento festival," pripúšťa. "Z prechádzajúcich skúseností však vieme, že Tatranský národný park schváli takmer všetko, čo tam ľudia chcú organizovať. A aj keď neschváli, nakoniec si to spravia po svojom.“