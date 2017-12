Bond zostáva blond. Daniel Craig sa ospravedlnil za stupídnu odpoveď

Ohlásenie bolo emotívne, herec sa červenal.

16. aug 2017 o 12:33 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď.

Daniel Craig, vrátite sa ako James Bond?

Áno.

Anglický herec prijal pozvanie do televíznej relácie The Late Show with Stephen Colbert a prestal popierať to, čo už pred piatimi týždňami napísali bulvárne noviny The Daily Mirror aj prestížne New York Times.

Potvrdil, že toto rozhodnutie padlo už pred niekoľkými mesiacmi - s producentmi rozmýšľali už len nad tým, ako to verejnosti oznámiť.

A zrejme si to premysleli správne, pretože rázne ukončenie nekonečných špekulácií bolo naozaj emotívne.

Žily si podrezať neplánoval

Daniel Craig najprv zostal červený, keď mu moderátor Stephen Colbert povedal, že je jeho najobľúbenejší James Bond.