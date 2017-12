Matka naháňa únoscov svojho syna. Môže byť taký film komický?

Film Únos s Halle Berryovou je prázdinovou zábavou.

BRATISLAVA. Po Charlize Theronovej v role drsnej agentky Atomic Blonde prichádza Halle Berryová ako ešte drsnejšia milujúca matka, ktorá je pre záchranu uneseného synčeka schopná všetkého.

Španielsky režisér Luis Prieto nakrútil svoj akčný thriller podľa scenára kameramana a producenta Knata Leeho ešte v roku 2014.

Rozpočet bol neveľký – 20 miliónov dolárov, no finančné problémy filmových štúdií spôsobili zdĺhavé dokončovanie a päťnásobný odklad premiéry. Snímku do kín napokon uvádza nový majiteľ práv. Zjavne si uvedomuje jej limity, a tak do propagácie investoval ďalších 13 miliónov.

Silný nápad

Na doraz Kidnap USA, 2017, 84 minút. Réžia: Luis Prieto. Hudba: Federico Jusid. Hrajú: Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn, Lew Temple, Jason George, Christopher Berry, Arron Shiver Slovenská premiéra 17. augusta 2017

Nápad je to dobrý, vďačný. Krásna žena v reálnom čase naháňa prevažne v aute únoscov svojho šesťročného syna.

Namietať nemožno ani proti hereckému obsadeniu: vedľajšie roly stvárnili Lew Temple a Christopher Berry zo seriálu The Walking Dead.

Väčšina deja sa odohráva na cestách ponad depresívne louisianske močiare.

Španielsky kameraman Flavio Martínez Labiano sa pri práci pre Marianna Barrosa, Álexa de la Iglesia a Jaume Colleta-Serru očividne naučil minimalistickými prostriedkami vystihnúť elektrizujúce napätie.