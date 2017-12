Pred terorom nás vznešené slová neuchránia. Nóri hovoria o svojej bezmocnosti

Nóri nedokážu o terorizme ani písať knihy.

20. aug 2017 o 20:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. V nórskej rekreačnej oblasti našli päť obetí s podrezaným hrdlom. Jedno telo patrilo osemročnému dievčatku, dve vysokopostaveným politikom z Robotníckej strany, ktorá v krajine vládla niekoľko volebných období za sebou. Keď túto vraždu polícia kvalifikovala ako teroristický čin, novinárke Ine Wang nastúpila do roboty s novou energiou. Mala toľko empatie, aby si vedela predstaviť smútok, ktorý museli prežívať blízki obetí.

Pre ňu však táto udalosť znamenala najmä príležitosť v kariére. Už niekoľko rokov jej stagnovala.

Cynická reportérka Ine Wang je jednou z hlavných postáv nového nórskeho románu Berge, ktorý Jan Kjærstad napísal aj preto, aby do verejnej diskusie o terorizme vniesol nový impulz a aby skoncoval s patetickými heslami, ktorými sa médiá zaplnili po Breivikovom útoku 22. júla 2011.

Pred terorom nás uchráni len diktatúra

„Deň, keď Nórsko prišlo o svoju nevinnosť,“ písali vtedy noviny. „Prišiel k nám s nenávisťou, my na ňu odpovieme láskou.“ Román Jana Kjærstada dnes kritici vnímajú ako udalosť, oceňujú, že pomocou fiktívneho príbehu dokázal opísať, ako spoločnosť reaguje, keď pocíti svoju zraniteľnosť – ako sa utieka ku kolektívnemu smútku a nachádza v ňom istý typ terapie. Vznešené slová jej vtedy isto pomáhajú, no on v nich vidí vyprázdnené klišé, ktoré v skutočnosti nič neznamenajú.