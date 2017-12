Urážal ženy aj gejov a potom to zo žartu odvolal. Zomrel kráľ americkej komédie

Komik Jerry Lewis mal v sebe viac ľudí naraz.

21. aug 2017 o 12:53 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď naštartoval kariéru komika, ľudia si ešte pamätali éru nemého filmu. Boli 50. roky a Jerry Lewis im ju pripomínal. Keby mu vypli zvuk, prípadne by sa sa mu pokazil mikrofón, on by si poradil. Jeho vystúpenia sa na text priveľmi neviazali, jeho humor bol fyzický. Pomáhal si telom.

V nedeľu prišla správa z Las Vegas, že zomrel vo veku 91 rokov. Na pódiách, televízii alebo vo filme pôsobil ako niekoľkohlavá obluda, ktorá sa dokázala uživiť hereckým, scenáristickým a režisérskym umením. Prežil však aj dlhé roky, keď jeho grimasy a hranie sa na debilkov nemalo veľký ohlas a nikto ho nikam nezavolal. Vtedy si musel spomínať na to, že francúzski filmári jeho humor žrali a kým o ňom americká tlač mlčala, oni v o ňom v intelektuálnych časopisoch písali ódy.

Preto sa s ním dnes Hollywood lúči nielen ako s géniom americkej komédie ale aj s osobnosťou, ktorá bola plná rozporov.

Odvolávam, čo som odvolal

Vlani s ním redakcia magazínu Hollywood Reporter robila rozhovor a označila ho za najnepríjemnejší a najčudnejší, aký kedy urobila.