Hollywood funguje na zahmlenom účtovníctve. Búri sa proti nemu oscarový režisér

S komédiou Logan Lucky bojuje Steven Soderbergh proti systému.

22. aug 2017 o 18:30 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Radšej budem dovážať brandy z Bolívie ako nakrúcať film, povedal pred piatimi rokmi režisér Steven Soderbergh a založil značku Singani 63. Popritom chcel maľovať, čítať a zabudnúť na nervozitu, ktorú cítil pri práci v Hollywoode.

Hoci do americkej kinematografie vtrhol ako ohromný talent a pre jeden svoj film vedel získať aj desať najväčších hereckých hviezd naraz, aj on sa zaradil medzi režisérov, ktorých veľké hollywoodske štúdiá považujú za nesvojprávnych.

Steven Soderbergh Ako 26-ročný získal Zlatú palmu v Cannes za film Sex, lži a video.

Má Oscara za réžiu filmu Traffic - Nadvláda gangov, za jeho film Erin Brockovich získala Oscara Julia Roberts.

Vo filme Dannyho jedenástka spojil Brada Pitta, Georgea Clooneyho, Matta Damona, Juliu Roberts, Andyho Garcíu aj Caseyho Afflecka.

Pre HBO nakrútil seriál Doktori - The Knick a film Liberace.

V kinách mal naposledy v roku 2013 film Side Effects.

Nie vždy mal právo zostrihať si konečnú verziu filmu a keď sa potom pozeral na jeho upútavku v kine, takmer v nej nespoznával svoju robotu. To mu už nestálo za to.

Dnes má však v kinách novú lúpežnú komédiu Logan Lucky s Danielom Craigom, Adamom Driverom a Channingom Tatumom.

Neznamená to, že sa s hollywoodskym systémom zmieril, alebo že by sa doma so svojou brandy nudil. Naopak.

Vraví, že konečne objavil spôsob, ako nakrúcať drahé filmy a pritom veľké štúdiá pohodlne obísť.

Nech Adam Driver vidí, koľko zarobil

Komédia Logan Lucky stála 29 miliónov dolárov. Keby ju produkovalo jedno z veľkých hollywoodskych štúdií, na jej kampaň by minulo ďalších štyridsať.

V televíziách by sa vo veľkom reklamovala, billboardy by viseli po celej krajine a potom by aj veľa zarobila, ale Soderbergh by vôbec nevedel, čo sa so ziskom deje.