Rytmus bude nadávať, orchester hrať. Ľahší primitivizmus a ukáznenosť vraj idú dokopy

Žiadny hudobný nápad nevyvolal tento rok väčšiu kritiku.

23. aug 2017 o 11:06 Marek Hudec

Ľuboš Šrámek (1977) študoval na bratislavskom konzervatóriu a neskôr na univerzite v Grazi. Bol členom džezovej skupiny Ellie Quintet a neskôr si založil vlastnú s názvom Five Reasons. V súčasnosti pripravuje orchestrálne aranžmány pre Rytmusove skladby. (Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Neustále sa vyvíja, zlepšuje svoje texty, blíži sa k džezu. Je to pekný a plachý človek, hovorí o Rytmusovi džezový hudobník ĽUBOŠ ŠRÁMEK. Dnes jeho texty prerába do orchestrálnej podoby a túto spoluprácu považuje za svoju najväčšiu kariérnu výzvu. Výsledkom bude decembrový koncert, na ktorom budú Rytmusa sprevádzať hudobníci zo Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a skupina niekoľkých sólistov. Šrámka sme sa spýtali, či je to dobrý nápad.

Kto vymyslel tento projekt? Vy?

„Bol to nápad Marka Šebestu, ktorý organizuje festival Hiphop žije. Rytmus sa vo svojej oblasti stále vyvíja a toto sa môže stať zenitom jeho kariéry. Šebesta oslovil jedného pána, či nepozná niekoho, kto by vedel pre Rytmusa pripraviť dobré orchestrálne aranžmány a ten navrhol mňa. Ja sa s Rytmusom už dlhšie poznám, ale ešte sme nespolupracovali.“

V hiphope nepočujeme často zvuk orchestra.

„To by som nepovedal, v Amerike je to bežné.“

Mnohých však šokuje predstava, že Rytmus bude na pódiu rapovať vulgarizmy a do toho budú hrať sláčiky.