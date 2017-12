Tomáš Maštalír: Na veľa otázok odpovedia cigarety za štyridsať centov

Vo filme Čiara hrá pašeráka, v národnom divadle neonacistu.

25. aug 2017 o 9:55 Eva Andrejčáková

Mal pocit, že číta naozaj fajn scenár, lebo jasne a presvedčivo definoval príbeh, prostredie, v ktorom sa odohráva aj ústrednú postavu, ktorú dostal. Vidíte, prehral som sa až do úlohy otca troch dcér, hovorí primerane kráľovsky TOMÁŠ MAŠTALÍR o slovenskom filme Čiara.

Mafiánska story zo života na ukrajinskej hranici v kinách láme historické rekordy návštevnosti a pre obľúbeného herca z divadla a televízie je sľubným filmovým debutom.

Nahovoriť ho na rozhovor chcelo dávku viery, že to raz naozaj vyjde. Jedného letného večera sa napokon predsa len podarilo naše stretnutie zladiť. Ukázalo sa, že je v debate trpezlivý tak dlho, kým mu venujete svoj čas, no zároveň opatrný a citlivý na svoje súkromie.

Vedúci Pišta pán, ako volá šéfa v jeho obľúbenej reštaurácii, sa postaral o skvelé víno, ovocie aj drink zvaný Kindžal. O posledné kúsky jahody a melónu sme sa nepobili.

Ako ste sa cítili na východnej hranici Slovenska?

"Keďže som v tejto lokalite ešte nikdy nebol, všetko bolo pre mňa nové, úplne som bol očarený prírodou. Pohybovali sme sa v pohraničnom pásme, istý čas sme nakrúcali na našej strane, potom aj na opačnej, v Užhorode a v jeho okolí.

Samozrejme, priamo na hranici sme netočili, lebo tá je reálne zatvorená a ani náhodou nás tam nepustili. Dvanásť hodín denne som bol na pľaci, takže som sa zakaždým tešil na večeru a sprchu."

Čo tamojší ľudia?

"Keď prídete na hraničné územie na opačnom konci republiky, ľudia sú srdeční, otvorení, priateľskí, cítiť z nich prekvapujúcu radosť zo života, dokážu sa tešiť z maličkostí oveľa viac ako my z veľkého mesta. Akoby žili v zomknutejšej komunite a mali k sebe nejakým spôsobom bližšie.

Popri tom sa však naozaj nedá nevšimnúť si, že život im zďaleka neponúka toľko možností ako región okolo hlavného mesta. Nečudo, že najväčšie percento obyvateľov, ktorí odišli za prácou do zahraničia, je práve z východného Slovenska. Ale je mi ťažko posúdiť, ako sa v tomto regióne v skutočnosti ľudia majú.

Pre nich som bol jeden z tých, na ktorých sa pozerajú v televízii, prípadne ten, kto prišiel spolu s veľkým filmovým štábom a celé dni nakrúcal. Zažil som ochutnávku života v regióne, ale neviem si reálne predstaviť, aké je to zháňať si tam živobytie."

Vo filme Čiara ste stvárnili práve hlavu takej súdržnej, zomknutej rodiny. A zároveň krutého vodcu pašerákov. Ako sa vám tieto polohy páčili?

"Mne je tento chlapík sympatický a páčilo sa mi hrať životné situácie, v ktorých sa nachádza. Nemyslím si však, že je krutý, kruté sú skôr pravidlá sveta, v ktorom vyrastal a žije. Na druhej strane si môžem len predstavovať, aké je to byť v nehostinnom prostredí otcom troch dcér a dozvedieť sa, že najstaršia je ešte pred maturitou v tom.

Neviem, ako by som reagoval v jeho situácii. Neviem, aké je prežívať zvonka alebo zvnútra, keď sa cítite zodpovedný za smrť blízkeho človeka. Adam Krajňák sa veľmi snaží starať o svoju rodinu a chrániť ju. No práve tým, ako to robí, najdôležitejšie veci v živote postupne stráca."