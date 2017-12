Má viac vlasov ako na začiatku kariéry. Berlusconi sa nedá zničiť ani filmármi

Paolo Sorrentino chystá film o mužovi s mocou, má s ním problémy.

27. aug 2017 o 18:24 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Dvadsaťkrát stál pred súdom. Neplatil dane, mal sexuálny vzťah s neplnoletou barovou tanečnicou, neustále bol v konflikte záujmov.

Hoci bol štyrikrát predsedom vlády, čo je na talianske pomery mimoriadny výkon, v dejinách nebude figurovať ako ten, čo krajine priniesol stabilitu.

Silvio Berlusconi zosobňoval pravicový populizmus a politiku si rád zamieňal s dekadentnými večierkami, na ktoré bol expert.

Veľká časť Talianska by ho už rada videla v dôchodku a verí, že ho s konečnou platnosťou zdiskredituje film, ktorý o ňom nakrúca osobnosť súčasnej kinematografie, režisér provokatívneho a drzého seriálu Mladý pápež Paolo Sorrentino.

No donedávna to skôr vyzeralo tak, že on nemá problém zabrániť, aby taký film vznikol a mal niekedy premiéru.

Dovolil jednu paródiu, viac nie

Silvio Berlusconi už oslávil osemdesiat rokov, bol na operácii srdca, rezignoval zo svojej funkcie a predal svoje akcie vo futbalovom klube AC Miláno.