Arazím si Čechov získal. Četnické humoresky zatienili Novu aj Primu

Česi natočili seriál, ktorý môžu reprízovať dookola, zakaždým pritiahne divákov.

28. aug 2017 o 15:10 Nina Sobotovičová

Seriál, ktorý nemá tristo epizód o ničom, ale pútavé zápletky s rozuzlením v závere každého dielu. V našich končinách skôr rarita. Zato Česi ich natočili hneď niekoľko. Teda, najmä jeden Čech, Antonín Moskalyk.

Po Panoptiku mesta pražského a Dobrodružstvách kriminalistiky bol už Moskalyk ostrieľaným režisérom krimiseriálov. V roku 1992 prišiel za skúseným filmárom študent Michal Dlouhý. Písal diplomovku na tému Organizace Československého četnictva v letech 1918 – 1938.

Skúmal, ako fungovali žandári v prvej republike, zbieral skutočné príbehy, zaujímavosti a rád by sa dočkal ich filmového spracovania. Moskalyka námet nadchol, a tak sa dnes už plukovník Dlouhý stal spolutvorcom Žandárskych humoresiek. Seriál je však aj u nás známejší pod pôvodným názvom – Četnické humoresky.

Teraz, dvadsať rokov od jeho vzniku a devätnásť rokov po prvej klapke, sa vrchný strážmajster Arazím, štábny stážmajster Jarý a vôbec celá brnianska pátračka prvýkrát ukázali českým aj slovenským divákom takmer zároveň. RTVS odvysiela prvých trinásť dielov, pre veľký úspech bude seriál pokračovať v októbri. Na ČT1 bežia humoresky každú nedeľu bez prestávky.

Všetko muselo byť naozaj

O vzniku nečakane populárneho seriálu rozprávajú herci aj štáb s úsmevom. Pri nakrúcaní im však neraz zamrzol. Napríklad, keď sa im ani na desiaty pokus nepodarilo naštartovať dobovú motorku so sajdkárou. Polovicu hercov bolo treba z pľacu na Morave odviesť na predstavenia do Prahy, čas súril, no motorka si nedala povedať a ďalej komplikovala natáčanie.

Zložité bolo aj filmovanie v krčme. Všetko muselo byť autentické, na tom si dal Moskalyk záležať. Pomocný režisér František Švihlík mal čo robiť, aby udržal komparz v použiteľnom stave, tak na celý pľac hulákal, že sa „pije až na ostrú.“

Švihlík si pritom musel hlasivky trochu šetriť, každú chvíľu sa dostával aj pred kameru, ako štábny strážmajster Čeněk Němec, fotograf a daktyloskopista. Popri nakrúcaní prvej a čiastočne i druhej série si viedol aj denník, ktorý vyšiel v knižnej podobe s názvom Humoresky za kamerou.

Nie všetky zápisky odzrkadľujú priateľskú atmosféru na pľaci. Občas sa aj kričalo.