Ako Netflix obrátil spoilery vo svoj prospech

Znamenajú spoilery niečo viac ako len bohapusté ničenie zážitku?

28. aug 2017 o 16:44 Samuel Chrťan

BRATISLAVA. Popoluška v treťom oriešku objaví svadobné šaty. Princ jej nasadí stratenú črievičku. Spoločne odcválajú zasneženou krajinou, Karel Gott spieva v najlepšej forme. Takýto spoiler – teda prezradenie kľúčovej súčasti deja – nenahnevá nikoho. Koniec filmu Tri oriešky pre Popolušku predsa pozná takmer každý.

Iné by bolo, ak by ste malému školákovi, ktorý s nadšením číta prvého Harryho Pottera, položili otázku (pozor, spoiler!): „Dumbledore už zomrel?“ Najprv by na vás uprel neveriacky pohľad. Potom by sa pravdepodobne nehneval. Ako ste mohli?

Prečo držíme palce vrahovi?

So spoilermi sa väčšine z nás spája práve pokazený zážitok, v súčasnosti nám ale fenomén spoilerov vie povedať veľa o tom, ako sa zmenila televízia.

Za posledných pätnásť rokov sa zmenil spôsob, akým veľké televízie rozmýšľajú o seriáloch, a začala sa výrazne meniť aj seriálová produkcia. Na obrazovkách sa dovtedy dlho držali najmä sitcomy a tradičné kriminálky. Mali šablónovitý scenár, ktorý sa v každom dieli opakoval. Tvorcovia zistili, čo majú diváci radi, a dodávali im to v pravidelných dávkach. Seriál bol pre televíziu stávka na istotu.

Zmenu priniesli seriály ako Sopranovci, The Wire či Buffy, premožiteľka upírov. Od konkurencie sa neodlišovali len poctivým scenárom, ale aj tým, že postavy sa správali podobne, ako by sa správali skutoční ľudia. Dostali hĺbku. Divákov zvyknutých na dobrotivých, obetavých policajtov a bezcitných, ľudsky prázdnych zločincov čakalo prekvapenie.

„Dobré postavy začali robiť zlé veci. A zlé veci sa začali diať dobrým ľuďom,“ píše Emily Steele z New York Times. Nepredvídateľnosť spojená s vyššou umeleckou hodnotou sa publiku zapáčila a v súčasnosti je stredným prúdom. Kým typickým hlavným hrdinom kriminálneho seriálu „predtým“ bol detektív Columbo, dnes je ním sériový vrah Dexter Morgan.

Dexter Morgan začína svoj vražedný rituál. (zdroj: SITA/AP)

Nové seriály si uvedomujú, že vrah sa nestáva vrahom len tak. Dexter svoju túžbu zabíjať nedokáže ovládať, a tak ju sústreďuje na iných vrahov. (Pozor, ďalší spoiler!) Neskôr navyše zistíte, že ako malý chlapec zostal niekoľko dní zavretý v lodnom kontajneri iba so svojím bratom a brutálne zavraždenou mamou.

Sledujete Dexterov boj so zvrátenou závislosťou a pritom si kladiete otázku, či je morálne držať palce zdanlivo psychopatickému vrahovi – takýto zážitok od Columba nedostanete. A časom nepochybne dostanete chuť sa oň s niekým podeliť.

Tu prichádzajú na scénu sociálne siete. Ak by ste nutkaniu prezrádzať dej nedokázali odolať pred pätnástimi rokmi, obrali by ste o prekvapenie prinajhoršom svojich známych či kolegov. Dnes to môžete urobiť na twitteri či youtube, ktoré vaše komentáre vedia ukázať tisícom ďalších ľudí.

Spoilery ako nástroj moci

Kultúrny antropológ Grant McCracken, ktorý prednášal na Cambridgei i na Harvarde, považuje novodobé seriály za medzník v našom nazeraní na spoilery. Pre digitálnu televíziu Netflix vypracoval štúdiu, ktorá odhalila, čo znamenajú zo sociologického hľadiska.

Čo je spoiler? Výraz spoiler má pôvod v anglickom slove spoil, teda kaziť. Označuje vyzradenie dôležitej časti deja niekomu, kto ho nepozná.

„Motivácia na prezrádzanie vyplýva z niečoho silnejšieho než len z pozerania televízie,“ vysvetľuje. „Ide o politiku každodenného života.“ McCracken tvrdí, že v súčasnosti znamená znalosť seriálu, ktorý ostatní nepoznajú, spoločenskú moc. A po tej, prirodzene, túži každý z nás.

Digitálne televízie navyše umožňujú niečo, čo bolo predtým len ťažko predstaviteľné – pozrieť si všetky diely seriálu nárazovo, bez celotýždňového čakania na novú epizódu. Stačí teda zopár prebdených nocí a viete viac, ako vaši priatelia. Slovami Granta McCrackena: „Žijem v budúcnosti, ku ktorej ty len smeruješ.“

Netflix a iné internetové televízie tým získali konkurenčnú výhodu oproti tradičným televíznym staniciam. Aby tie zmiernili úbytok divákov, investujú do produkčne náročných seriálov plných dejových zvratov a rafinovaných zápletiek.

Divákov tým lákajú sledovať premiéry nových dielov, teda opäť možnosti vidieť ich skôr než ostatní. A vyhnúť sa spoilerom, ktoré zaručene číhajú na profiloch „tých rýchlejších“.

Zlatá baňa menom spoiler

Ľudia z Netflixu si, pochopiteľne, nezaplatili výskum popredného vedca preto, lebo sú fanúšikmi kultúrnej antropológie. Keď si uvedomili, aký silný vplyv majú spoilery na divákov, rozhodli sa s nimi systematicky pracovať a nájsť pre ne komerčné využitie.

McCrackenove zistenia zúročili na webe spoilers.netflix.com. Nachádza sa na nej napríklad sekcia Pokazte si sami (Spoil yourself) s výberom najprekvapivejších spoilerov v krátkych videách či stručné a rafinované spoilery, ktoré môžete jedným klikom vidieť na sociálnych sieťach. Samozrejme, s odkazom na zakúpenie predplatného.

Netflix však zašiel ešte ďalej. V čase, keď sa blížila druhá séria populárneho seriálu Narcos o živote Pabla Escobara, rozhodla sa spoločnosť zvoliť opačný postup. Namiesto bránenia únikom sa do nich sama pustila.

video //www.youtube.com/embed/bCH7-PRpabE

Herec Wagner Moura, ktorý Escobara hral, v rozhovore prezradil, že na konci tejto série zomrie. Netflix to potom potvrdil aj na sociálnych sieťach – vo všetkých jazykoch sveta. Nahnevaní fanúšikovia neotáľali a, ako býva na internete zvykom, tvorcom seriálu šťavnato vynadali.

Tam však spoilovanie neskončilo, dva dni pred oficiálnou premiérou spustila oficiálna facebooková stránka seriálu live video s prvým dielom. Po piatich minútach obraz zašumel a zjavil sa na ňom Pablo Escobar. Pozrel sa priamo do kamery a hrozivo zasipel: „To si myslíte, že môžete okrádať mňa!?“

Marketingový tím sa zabával a v „kazení“ pokračoval. Keď sa seriál skončil, pochválil sa prekvapivými výsledkami. Záplava spoilerov im neuškodila, práve naopak: „Dvesto miliónov zobrazení, štyri milióny interakcií, 50-percentný nárast fanúšikov,“ pochválili sa.

Načo je nám napätie?

Počínanie si Netflixu na seriálovom i filmovom trhu spôsobuje otrasy v dlho nemennom svete kinematografie. Vždy je zaujímavé položiť si otázku, aký majú dopad na zážitok publika.

Seriálový divák si zvyká na to, že spoilerom neujde. Predstavme si teda, že sa priskoro dozvie o závere jedného z najoceňovanejších novodobých seriálov Breaking Bad. Stratí tým celé ďalšie pozeranie zmysel?

Odpoveďou youtubera Evana Puschaka, známeho aj ako Nerdwriter, je jednoznačné nie. Posledný diel nám síce prezradí, ako sa príbeh drogového dílera Waltera Whita končí, ale Puschak našiel vrchol seriálu o dva diely pred ním.

Učiteľ chémie a drogový díler Walter White bojoval s priemernosťou i rakovinou. (zdroj: SITA/AP)

Predpredposledný diel s názvom Ozymandias totiž dokázal spojiť všetko, čo z Breaking Bad robí výnimočný zážitok. Začína sa spomienkou na prvú dávku metamfetamínu, ktorú vtedy ešte stredoškolský učiteľ Walt uvaril. „Reakcia sa začala,“ hovorí.

(Pozor, posledné spoilery.) Nasleduje štyridsať minút, v ktorých sa rozpadá všetko, na čom svet Waltera Whita stál. Tvorcovia jeho pád ilustrujú reakciami jeho rodiny, ktorá sa ho bojí, švagra, ktorý ním opovrhuje, zločineckých partnerov, ktorí ho nerešpektujú. Reakciami sa to začalo, reakciami sa to končí.

Podobne silných a starostlivo prepracovaných momentov je v seriáli viac. A ak jeho záver poznáme vopred, na genialite mu to neuberá.

Napokon, všetci vieme, že príbeh Popolušky má šťastný koniec. Vieme aj to, že láska Rómea a Júlie sa končí tragicky. Poznáme Hamletovo „Byť či nebyť?“, pamätáme si, že Achilla trafí do päty Paridov šíp. Napriek tomu sa k týmto veľkým dielam vraciame.

Spoilery ničia napätie, ktoré k televíznym obrazovkám priťahovalo celé generácie divákov. Ak však napätie len pomáha prekryť umeleckú chudobu, možno nám bude lepšie bez neho.