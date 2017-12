Najstarší filmový festival uvádza súťaž virtuálnej reality

Film Downsizing s Mattom Damonom otvára benátsky festival.

30. aug 2017 o 11:51 Miloš Ščepka

LIDO DI VENEZIA. Filmový svet je od stredy v Benátkach. Otváracím predstavením 74. ročníka najstaršieho festivalu na svete bude americká vedecko-fantastická komediálna dráma scenáristu a režiséra Alexandra Payna Downsizing. Matt Damon a Kristen Wiig hrajú manželov, ktorí sa prihlásia do vládneho plánu na riešenie preľudnenosti Zeme pomocou zmenšovania.

Pripomeňme, že vlani mal v Benátkach svetovú premiéru skvelý filozofický sci-fi film Denisa Villeneuva Prvý kontakt a v roku 2013 festival otvorila Gravitácia Alfonsa Cuaróna.

Čestné Zlaté levy za celoživotný prínos do svetovej kinematografie tento rok prevezmú ďalší americkí klasici – herci Jane Fondová a Robert Redford. Udeje sa to 1. septembra, pred začiatkom festivalovej premiéry drámy Our Souls at Night, nakrútenej v produkcii Netflixu. Redford a Fondová v adaptácii románu spisovateľa Kenta Harufa hrajú ovdovených susedov z malého mesta v Colorade. Pri tejto príležitosti festival uvedie aj ich spoločný film Elektrický jazdec z roku 1979 (r. Sydney Pollack).

video //www.youtube.com/embed/jtQIqQPyqcY

V hlavnej súťaži sa stretne 21 snímok vrátane novinky všestranného čínskeho umelca Aj Wej-weja Human Flow. O Zlaté a Strieborné levy budú súťažiť Darren Aronofsky, George Clooney, Guillermo del Toro, Abdellatif Kechiche, Hirokazu Kore-eda, Paul Schrader, Frederick Wiseman a ďalší. Mimo súťaže predstavia v hlavnej prehliadke svoje nové diela Gianni Amelio, John Woo, Abel Ferrara a William Friedkin.

Súťaž oživenej klasiky

Porotu súťaže priekopníckych a experimentálnych celovečerných aj krátkych filmov Horizonty povedie taliansky režisér Gianni Amelio a porota súťaže o Cenu Luidigo de Laurentiisa za najlepší debut bude rozhodovať pod predsedníctvom francúzskeho scenáristu a režiséra Benoita Jacquota.

Tradičnou súťažnou súčasťou benátskej Mostry je prehliadka Venezia Classici, špecializovaná na čerstvo zreštaurované a rekonštruované klasické snímky spojené s benátskym festivalom. Taliansky režisér Giuseppe Piccioni bude predsedať porote, v ktorej zasadne 26 poslucháčov talianskych filmových škôl, študujúcich filmovú teóriu a históriu.

video //www.youtube.com/embed/9bfDnKTyzxA

Medzi súťažiacimi nebudú chýbať Černý Petr Miloša Formana, Choď a pozeraj sa Elema Klimova, Červená pustatina Michelangela Antonioniho, Blízke stretnutia tretieho druhu Stevena Spielberga, Novecento Bernarda Bertolucciho, Niet mieru pod olivami Giuseppe De Santisa či 2 ou 3 choses que je sais d'elle Jeana-Luca Godarda.

Študentská porota vedená Giuseppom Piccionim bude hodnotiť aj nové dokumentárne filmy o filmoch a filmároch.

Rehabilitácia virtuálnej reality

V minulých rokoch sa benátsky festival nesúťažne i súťažne venoval 3D filmom. Teraz spravil ďalší krok a zaradil súťažnú prehliadku filmov vo formáte virtuálnej reality. Americký scenárista a režisér John Landis (The Blues Brothers, Americký vlkolak v Londýne, Cesta do Ameriky) povedie porotu, ktorá bude rozhodovať o cenách za najlepší VR film, najlepší experimentálny VR film a najlepší VR príbeh.

V súťaži je 22 snímok vo formáte VR z celého sveta, ďalších deväť je nesúťažných.

Najstarší a jeden z najrenomovanejších filmových festivalov patrí k tým menším. V programe (okrem sprievodných prehliadok Dni autorov a Týždeň medzinárodnej kritiky) za dvanásť dní uvedie 160 snímok. V sobotu 9. septembra ho slávnostne ukončí premiéra kriminálneho trileru Takešiho Kitana Outrage Coda, záverečná časť trilógie o jakuze Autoreiji (Krutosť), otvorenej v roku 2010.