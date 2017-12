Nízke IQ nie je prekážkou pri organizovanej lúpeži, kriminálnici vedia prekvapiť

Na toto letné kiná čakali. V komédii Logan Lucky hrá Daniel Craig.

31. aug 2017 o 15:47 Kristína Kúdelová

Niektorí Američania asi nepotrebujú veľa, aby pocítili náhlu hrdosť k svojej krajine. Jimmy Logan býva v Monroe, v neveľkom okrese v štáte West Virginia a stačí, že počuje, ako sa o ňom spieva v pesničke, už je dojatý. Take me home, country road...

Lenže štát mu nevytvoril podmienky na to, aby sa jeho vlastenectvo naplno rozvinulo, respektíve uplatnilo. Patrí k tým, ktorí ešte nepocítili benefity Obamovej zdravotníckej reformy a v práci dostal výpoveď len preto, že kríva a pred nástupom to neuviedol v prijímacom dotazníku. Keby sa mu niečo pri fáraní v bani stalo, kto by to zaplatil?

Logan Lucky Réžia, kamera, strih: Steven Soderbergh (pod pseudonymom Peter Andrews a Mary Ann Bernard). Pravdepodobne aj scenáristka Rebecca Blunt je jeho pseudonym. Hrajú: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Hillary Swank. Premiéra v SR: 31. august.

Jimmy Logan preto nevidí iné riešenie, len zorganizovať lúpež a so získanými peniazmi sa tváriť, že má život na úrovni. Do svojho plánu včlenil brata Clyda, ktorý prišiel o ruku, keď narukoval do Iraku, a špecialistu na výbušniny, ktorý sedí v miestnom väzení. Čo na tom, že vôbec nemajú osobnostné predpoklady na to, aby v tejto disciplíne mohli byť úspešní.

Režisér Steven Soderbergh zavolal trom veľkým hereckým hviezdam súčasnosti, Danielovi Craigovi, Adamovi Driverovi a Channingovi Tatumovi, spýtal sa ich, či sú ochotní hrať jednoduchších, popletených mužov a nakrútil s nimi komédiu Logan Lucky, ktorú už letné kiná veľmi potrebovali.

Dnes už aj väzni čítajú Hru o tróny

Pravidlá lúpeže sú: Po prvé, mať plán. Po druhé, mať záložný plán. Po tretie, predpokladať veci dopredu. Po štvrté, počítať s tým, že sa stane niečo, čo sa nedá predpokladať...