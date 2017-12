Olga Sommerová: Problémom Česka je, že voliť môžu všetci

Keď Česi volia, rozhodujú sa prvou signálnou, hovorí slávna filmárka. Kandiduje za poslankyňu.

4. sep 2017 o 13:21 Kristína Kúdelová

Závidí nám Andreja Kisku a uzatvára stávky, že Miloš Zeman už nabudúce prezidentom nebude. Zdesená pozoruje, ako by chcel vypisovať referendá k otázkam, o ktorých Česi nič netušia, a tvrdí, že priama demokracia raz Čechov znovu vráti do totality, aj keď by mala byť len v jemnej forme.

Legendárna česká režisérka OLGA SOMMEROVÁ sa ako filmárka vždy stavala na barikády, nakrúcala o obetiach režimov a spoločnosť dráždila už len tým, že kritizovala jej patriarchálne črty.

Štvrtok do našich kín prichádza s filmom o hviezde svetovej opery Sone Červenej, kde chcela ukázať, ako naše temné dejiny 20. storočia zasiahli do života slušného a talentovaného človeka. No pozícia filmárky sa jej už nezdá dostatočne silná na to, aby oslabila vplyv Zemana a Babiša, ktorí Čechom siahajú na slobodu.

V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne bude kandidovať tentoraz aj ona.

Českú porevolučnú spoločnosť ste rozrušili a neraz aj podráždili tým, že ste kritizovali patriarchálnu spoločnosť. Kedy ste si začali uvedomovať postavenie žien a bojovať za ich lepšie podmienky?

„Bolo to celkom prosté, nechcem byť horší človek, ako je muž. To som si začala uvedomovať súčasne s tým, ako som si uvedomovala našu totalitnú a zároveň aj patriarchálnu spoločnosť.

Narodila som sa ako žena, som za to vďačná a táto rola sa mi páči. Musela som však bojovať za to, aby ženy získali sebavedomie, aby si uvedomili, aké sú skvelé. Bohužiaľ, muži cítili potrebu ženy ujarmiť, pretože sa báli ich sily. A snažili sa o to napriek tomu, že ju veľmi potrebujú.

Veľa vecí sa našťastie už zmenilo, ale spoločensky je žena ešte stále diskriminovaná. Stále. Verím, že raz sa to vyladí, ale musíme za to bojovať. Najmä mladé dievčatá.“