Najsledovanejšie seriály na Netflixe sú o superhrdinoch. Sú čoraz horšie

Budúcnosť televízie má problém: zlých scenáristov a chvatnú výrobu. Nezachráni ich ani Sigourney Weaver.

5. sep 2017 o 11:57 Marek Hudec

Netflix ukázal, aká by mohla byť budúcnosť televízie. Všetky filmy a seriály budú dostupné vždy a všade, nemusíme na ne čakať v programe plnom reklám.

Spoločnosť rastie, investuje do lepšej aj horšej vlastnej tvorby, no verejnosti neukazuje, koľko ľudí ich jednotlivé diela vlastne pozerá. Je to záhada. Šéf Netflixu to vysvetlil tým, že nechce, aby médiá porovnávali ich úspech podľa sledovanosti.

Nezávislá agentúra Jumpshot však nedávno predsa len zverejnila analýzu, ktorá naznačuje, že rovnako ako vo filmovom priemysle aj v tom televíznom víťazia superhrdinovia. V prvej päťke najsledovanejších seriálov Netflixu sú všetky štyri jeho komiksové tituly. Keď sa výskum skončil, pridal sa aj piaty.

Problém je, že pri každej novinke kvalita klesá strmo nadol. Kde sa stala chyba? Zhodnotili sme ich v poradí, v akom vznikali:

Najsledovanejšie seriály Netflixu podľa agentúry Jumpshot pre magazín Variety (údaje sledovanosti sú za prvý mesiac od ich zverejnenia): 1. Daredevil (druhá sezóna) 2. 13 Reasons Why 3. Iron Fist 4. Luke Cage 5. Jessica Jones

Daredevil

Komiksové ťaženie sa začalo pred pár rokmi, keď mal talentovaný scenárista Drew Goddard, jeden z autorov seriálu Lost, dobrý nápad. Mal rád komiks o slepom superhrdinovi Daredevilovi, ktorému sa ostatné zmysly zázračne zostrili po tom, ako sa dostal do styku s toxickým odpadom. No nepáčilo sa mu, aký zlý film z toho vznikol.

Mal hlúpe dialóogy a hlavnú úlohu celkom nezvládol Ben Affleck. Goddard si myslel, že príbehu by lepšie svedčala televízna obrazovka. Mal pravdu, pretože prvá sezóna seriálu Daredevil na Netflixe pôsobila príjemne rozvláčne, minimalisticky, mala skvelého zloducha, akčné scény a postavy boli detailne premyslené.

Goddard však projekt neskôr opustil ako scenárista a s jeho odchodom v druhej sezóne výrazne poklesla aj kvalita epizód. Príbeh sa začal nezmyselne pohrávať s nadprirodzenom, objavovalo sa v ňom čoraz viac klišé a motivácie hrdinov nedávali zmysel.

video //www.youtube.com/embed/jAy6NJ_D5vU

Jessica Jones

Výrazne nad priemerom televíznej tvorby vyčnieval seriál o neobyčajne silnej a opitej detektívke. Hlavne preto, že nepripomínal iné superhrdinské príbehy, hovoril skôr o zničenej žene, obeti znásilnenia, ktorá sa snaží premôcť zákerného zloducha.