Keď malý slovenský človek ide do sveta. Film OUT ukazuje, aké je to byť mimo

V debute Györgya Kristófa sú výborné herecké výkony.

7. sep 2017 o 16:03 Zuzana Vilikovská

Názov Out je veľmi výstižný. Nielenže hlavný hrdina je takpovediac mimo, ale celý film Györgya Kristófa sa ocitá mimo. Out-of-mainstream. Mimo hlavného prúdu kinematografie, mimo očakávaní divákov či filmových profesionálov a aj mimo žánrové zaradenie.

Nehodí sa naň celkom ani opis road movie, ani psychologická sonda, ani sociálna dráma. Out je skôr výberom absurdných skíc, ktoré spája okrem irónie a až bláznivého, groteskného humoru postava päťdesiatnika Ágostona. Ako ďalšia niť ťahajúca sa celým filmom sa dá odhaliť akýsi až eko-teroristický podtón, pri ktorom je blaho kaktusu či ochrana vtákov dôležitejšia než šťastie alebo existenciálne prežitie človeka.

Nemá intuíciu ani zdravú skepsu

Ágostona prepustia z dlhoročného zamestnania a v bližšie neidentifikovanej, zrejme hladovej oblasti si nevie nájsť novú prácu. Pretĺkanie sa na neútulnom sídlisku je natoľko deprimujúce, že sa vydá za šťastím do zahraničia. Je navnadený vábivým letákom, no keďže prežil celý život na jednom mieste, zároveň je limitovaný aj jazykovo. Preto nezamieri na juh alebo západ, ale vyberie sa do exotického, neznámeho Lotyšska.