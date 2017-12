Juraj Bača: Rex si ma vyňuchal sám

Slovenský inšpektor z nového seriálu Komisár Rex cíti, že medzi hercami panuje veľká konkurencia.

7. sep 2017 o 17:20 Eva Andrejčáková

Zo začiatku mnohí krútili hlavami, že si v televízii asi robia žarty. Vyrábajú Komisára Rexa na slovenský spôsob? To hádam nie! Ale potom sa objavili upútavky a v nich očarujúci policajt v službe, ktorý vie úžasne utekať. Po boku policajného psa dostal herec JURAJ BAČA postavu, ktorá využíva dobrú šancu.

Počas nakrúcania naňho párkrát síce doľahla predstava, čo sa stane, keď sa to celé spustí, a či sa vôbec niečo stane, v tejto chvíli je to však neodvratné: seriál Komisár Rex štartuje v slovenskej verzii.

Spomínate si na rakúskeho Komisára Rexa?

"Pamätám si ho ešte z detstva, podobne ako Columba a ďalších hrdinov z detektívnych seriálov, ktoré bežali v deväťdesiatych rokoch v televízii. Komisári Richard Moser či Alex Brandtner mali popri Rexovi veľký šarm, no odvtedy sa časy posunuli, súčasnosť je dynamickejšia, rýchlejšia a to sa odráža aj na televíznej produkcii."

Ako sa to bude odrážať v tomto prípade?

"Slovenská podoba nemá ambíciu podobať sa za každú cenu predlohe a zápasiť s ňou. Gro síce vychádza z pôvodného scenára, ale príbehy sú prispôsobené bratislavským a slovenským pomerom v zápletkách aj v priestoroch. Navyše som mladší, ako boli moji rakúski predchodcovia, takže rolu komisára logicky hrám inak."

Čím vás obohatilo nakrúcanie?

"Začali sme začiatkom júla, s malými prestávkami odvtedy každý deň dvanásť hodín. Bol to šok, Búrlivé víno a Panelák, v ktorých som predtým účinkoval, bola celkom iná výroba, išlo už o zabehané seriály, kde celý štáb presne vedel, čo kedy robiť a dalo sa do procesu s príslušnou emóciou postavy veľmi rýchlo dostať. Rex je oproti tomu vysoká škola.

Scenár je plný akcií, odstrelov, výbuchov ale aj psychológie. Všetko sa točí v reáloch. Točili sme v Maďarsku, v rôznych destináciách v okolí Bratislavy, ale aj na starom družstve v Dunajskej Lužnej či na psychiatrii, vo Veľkých Levároch. Bolo to pre mňa niečo úplne nové aj v režisérskom prístupe. Peter Bebjak a Róbert Šveda dávajú priestor pracovať herecky na svojej postave. Je to pre mňa obrovská skúsenosť."

Tím Komisára Rexa. (zdroj: FOTO - MARKÍZA)

Čo znamená, že dávajú priestor?

"Mali sme naplánovaných šesť až osem obrazov denne, pričom niektoré situácie, v ktorých sa dbá na vizuálnu stránku obrazu a robí sa celkový záber, užší záber a napokon úplné detaily zo všetkých strán, sa mohli točiť aj tri hodiny. Počas toho času sa môžem postave dlhšie venovať aj herecky, hľadať výrazy a emócie, riešiť celkový charakter v režisérskych poznámkach."

Ako vás poznámkujú?

"Ako herec mám zo situácie v scenári často subjektívny pocit, vidím ju svojimi očami a zdá sa mi, že keď niečo poviem, nejako sa zatvárim a zdá sa mi to opodstatnené, je to okej. Lenže nie vždy to vyjde. Dajme tomu, že vojdem do priestoru a ako herec Juraj Bača, ktorý hrá komisára, by som sa po ňom hneď poobzeral, či sa mi niečo nezdá podozrivé.

Ako komisár Richard Majer však idem vypočúvať človeka, preto ma nič iné nemôže zaujímať. Na kamere nemôžem svoju pozornosť pohľadom trieštiť. Točia sa úplné nuansy, hrám každým mihnutím oka. Na začiatku to bolo naozaj náročné, vždy keď som si myslel, že je to už dobré, opäť vyskočilo niečo, čo ma dokázalo rozhodiť. Bolo to bojové pole."

Neriešili ste dilemu, či takúto obdobu známej postavy vôbec prijať?

"Spočiatku sa k Rexovi mnohí naozaj stavali pohrdlivo, ale časom zmenili pohľad. Úloha komisára je z pozície herca veľmi zaujímavá, taká príležitosť sa neodmieta. Navyše, slovenských hercov je neskutočné množstvo a všetci dobre vieme, že tu funguje systém zabehaných tvárí, pričom televízie si dávajú pozor, koho nového na obrazovky obsadia. Druhá vec je práca so zvieraťom pred kamerou. Myslím si, že by sa pri tom zapotili aj skúsenejší herci."