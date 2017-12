Mohol rolu Zemana odmietnuť? Vladimír Brabec bol len seriálovým komunistom

Opovrhnutie, ktoré seriál vyvolal, malo patriť skutočným normalizátorom. Kritika sa však zniesla na hlavu herca.

7. sep 2017 o 19:27 Márius Kopcsay, Nina Sobotovičová

Vyziabnutá starecká postava sa hrozivo kníše so sekerou v ruke, matka už je mŕtva a syn čochvíľa skončí v studni. Všetci sú bez dychu nalepení na obrazovke, aj keď scénu videli už stokrát a presne vedia, čo sa bude diať. Nedá sa odolať.

Tridsať prípadov majora Zemana, seriál, ktorý v sedemdesiatych rokoch patril k tomu najobľúbenejšiemu v Československu, je dodnes ťahákom. No s tým rozdielom, že teraz sa hovorí viac o jeho zákulisí a odkaze, ktorý za sebou zanechal.

Jeho hlavný hrdina, herec Vladimír Brabec, tvrdil, že mu zničil život.

Ostal navždy zatienený jedinou postavou v nevábnej zelenej uniforme socialistického príslušníka Verejnej bezpečnosti.

„Vždy hovorím, že ma major Zeman zožral. Pritom som sa do politiky nikdy nemotal a ani to odo mňa nik nežiadal,“ vyjadril sa Brabec v jednom z posledných rozhovorov pre novinky.cz a dal pritom najavo, že to nie je jeho obľúbená téma.

Zo Zemana sa totiž popri vyšetrovateľovi stal poslušný aparátčik, ktorého potrápil raz zlomyseľný farár, inokedy zasa nespútaná herecká luza. Inými slovami, nepriatelia režimu.

Mohol odmietnuť?

„Vyvstáva otázka, čo by s Vladimírom Brabcom bolo, keby rolu odmietol, a či by sme dnes o ňom hovorili ako o skvelom hercovi. Ja si dovolím tvrdiť, že nie, ďalšie ponuky by už jednoducho nedostal,“ zamýšľa sa nad osudom svojho kolegu herec Emil Horváth ml.