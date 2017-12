Zabil sa alebo chcel žiť? Pravda o smrti Van Gogha nie je v policajných záznamoch

O najväčšom tajomstve holandského maliara vznikol unikátny film.

8. sep 2017 o 10:40 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď už nemohol vydržať svoj pocit samoty, že mu nikto nerozumie a nikdy ho nikto neuzná, vzal si zbraň a zabil sa. Teória, že Vincent van Gogh ukončil svoj život, bola dlho neotrasiteľná, niekoľko pokusov o samovraždu a aj jeho odrezané ucho to potvrdzovali.

Pred niekoľkými rokmi sa teórie začali meniť. Experti upozorňovali na to, že v okolí rany nenašli žiadne stopy po strelnom prachu alebo sadze, čo by vraj v prípade samovraždy bolo nevyhnutné. Aj strelný uhol vraj viac zodpovedá tomu, že ho zabili, hoci aj s nespoľahlivou a kazivou puškou, ktorú si so sebou nosil šestnásťročný René Secrétan. Vincent van Gogh s ním na juhu Francúzska často pil.

Je to zaujímavý prípad pre detektívov, no aj filmári si myslia, že ho môžu osvetliť a dokonca priniesť viac ako to, čo sa dostalo do policajných záznamov. Nakrútili vibrujúcu rekonštrukciu udalostí, ktoré viedli k van Goghovej smrti a dokonca pritom použili techniku, akú sme zatiaľ v kinách nevideli.

Nech teraz hovoria svedkovia

Byť umelcom znamená, že už nikdy nebudeš mať pokojnú dušu. Stojí ti to za to? Vincent van Gogh počul túto otázku od svojho okolia pravdepodobne niekoľkokrát. Tvorcovia filmu Loving Vincent preštudovali stovky jeho listov, kresieb a malieb.