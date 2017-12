Zomrel americký country spevák Don Williams

V roku 2010 ho uviedli do siene slávy hudby country.

9. sep 2017 o 7:05 TASR

NASHVILLE. Vo veku 78 rokov zomrel v noci na sobotu po krátkej chorobe americký country spevák Don Williams, informovala dnes agentúra AP.

Za svoju 35 rokov trvajúcu kariéru (1971-2006) vydal viac ako 30 albumov, mal 17 hitov na prvom mieste hitparád a získal rad zlatých a jednu platinovú platňu. V roku 2010 ho uviedli do siene slávy hudby country.

Williams bol populárny nielen v USA a Kanade, ale aj v Británii, kde sa hitmi stali jeho piesne I recall a gypsy woman a You're my best friend. Jeho najznámejšia nahrávka I believe in you bola úspešná aj na Novom Zélande a v Holandsku.

Williamsov spevácky prejav ovplyvnil nasledujúcu generáciu umelcov vrátane Joea Nicholsa a Josha Turnera. Keith Urban priznal, že to bol práve Williams, kto ho priviedol ku country music.

Vďaka svojmu mäkkému barytónu a vysokej postave mal spevák prezývku Nežný obor.