Slováci sa na Bienále ilustrácií nestratili, len bienále sa stráca v Bratislave

Daniela Olejníková získala Zlaté jablko. Jeden sen sa jej už splnil.

10. sep 2017 o 15:27 Zuzana Sotáková

BRATISLAVA. Jeho ilustrácie nekričia, práve naopak, sú jemné, ba až na prvý pohľad nepostrehnuteľné. No oplatí sa zapozerať, s každým ďalším pohľadom odhaľujú nové detaily. Len 27-ročný holandský ilustrátor Ludwig Volbeda získal za svoje dielo s názvom Vtáky na prestížnom podujatí Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) hlavnú cenu Grand Prix.

„Originálnym spôsobom kombinuje tradičné ilustračné techniky, čím ilustrácia získava na novom význame. Výsledkom je snový výtvarný svet, ktorý s textom vytvára kompaktný príbeh," skonštatovala medzinárodná porota na čele s japonskou autorkou, kritičkou a kurátorkou Yukiko Hiromatsuovou.

Slovensko sa nestratilo

To, že Slovensko má dlhú a bohatú históriu ilustrácie, potvrdilo ocenenie Zlaté jablko BIB 2017 pre Danielu Olejníkovú, ktorá si cenu prebrala za ilustrovanie kníh Hávedník (Jiří Dvořák) a Útek (Marek Vadas).

"Na BIB som sa chodievala pozerať už od detstva a aj tieto zážitky ma určite nasmerovali k tomu, že sama ilustrujem. V tých časoch som sa ani neodvážila dúfať, že by tam raz mohli byť vystavené moje práce, nieto ešte, že by som mohla získať nejakú cenu. Sú to teda pre mňa silné emócie,“ hovorí Olejníková.