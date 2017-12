Benátky porušili tradíciu. Porota vyhlásila za víťaza Guillerma del Tora

Na prestížnom festivale zvíťazil Hollywood, ale skvelý.

10. sep 2017 o 14:49 Miloš Ščepka

LIDO DI VENEZIA. Darren Aronofsky, Abdellatif Kechiche, Hirokazu Kore-eda ani Paolo Virzì, v minulosti žiarivé hviezdy benátskeho festivalu, tohto roku so svojimi novými filmami neuspeli. A naopak – zvíťazil starý dobrý Hollywood. Presnejšie Guillermo del Toro s fantastickým hororovým romantickým muzikálovým retropríbehom The Shape of Water, ktorý je okrem iného aj veľkou poklonou hollywoodskej kinematografii.

Jediným sklamaním je, že Martinovi McDonaghovi, tvorcovi favorizovanej a skutočne skvelej drámy Three Billboards Outside Ebbings, Missouri, sa ušla iba prémia za scenár. A prekvapením hneď dvojica cien 38-ročnému francúzskemu hercovi Xavierovi Legrandovi, ktorý v súťaži uviedol svoj celovečerný režisérsky debut Jusqu'à la garde a získal nielen cenu za najlepší prvý film, ale i Strieborného leva za réžiu.