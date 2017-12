Nicolas Cage si myslí, že najlepšieho Supermana sme ešte nevideli. Lebo ho nehral

V deväťdesiatych rokoch mal Tim Burton nakrútiť film o superhrdinovi. Štúdiu sa však zdal temný.

11. sep 2017 o 17:10 Marek Hudec

LOS ANGELES. BRATISLAVA. Nicolas Cage si zjavne rád spomína na deväťdesiate roky. Patril k najväčším hviezdam obdobia a mal vtedy šancu stať sa komiksovou ikonou. Dostal rolu Supermana vo filme Tima Burtona Superman Lives.

Ako hlavný hrdina v ňom mal najprv umrieť a neskôr ho mali vzkriesiť, aby zachránil svet pred umelou inteligenciou. Projekt však neskôr zrušili a Cage sa v roli na plátne nikdy neobjavil. Kostým superhrdinu si len stihol vyskúšať.

„Myslím si, že keby sme s Timom (Burtonom) tento film urobili, bol by oveľa lepší, než všetky ostatné o Supermanovi,“ vyjadril sa teraz Cage pre magazín Entertainment Weekly. Spomína si, že síce sa mu najprv do toho projektu nechcelo, ale nakoniec je mu to ľúto.

Taká lukratívna superhrdinská ponuka sa v jeho kariére už neobjavila. Starnúceho bojovníka so zločinom stvárnil len vo filme Kick-Ass. „Je super, že si ľudia aspoň môžu predstaviť, ako by film vyzeral. Takto môže v mysliach rezonovať viac,“ dodal. O nedokončenom projekte ešte vznikol pred dvomi rokmi dokument The Death of Superman Lives: What Happened?.

Zrušený film viackrát oplakával aj režisér. „Bolo niekoľko projektov, na ktorých som pracoval a ktoré nevznikli,“ hovoril Burton pred pár rokmi pre Huffington Post, „človek sa cez to nikdy úplne neprenesie.“ Jeho snímku o Supermanovi vraj filmové štúdio zastavilo preto, že sa jeho šéfom zdala príliš temnou.