Po zavedení kvót sa najviac hrali staré pesničky. Ukázali to Ceny SOZA

Najpopulárnejší sú Hex, Tublatanka a Ďurica.

12. sep 2017 o 15:50 Marek Hudec

BRATISLAVA. Slovenský ochranný zväz autorský bude udeľovať koncom septembra ceny hudobníkom, ktorí boli v poslednom období najpopulárnejší.

V utorok predstavili nominácie za rok 2016, teda rok, keď sa prvý raz zaviedli kvóty v slovenskej hudbe. Od apríla musela byť aspoň pätina všetkých piesní vysielaných v rádiách od slovenských interpretov.

Ministerstvo kultúry tým chcelo podporiť najmä mladým umelcov.

Ak sa však pozrieme na trojicu piesní, ktoré sa za rok najčastejšie hrali v rádiách, televíziách a na podujatiach a ktoré môžu dostať cenu za slovenskú pieseň roka, zrejme zostaneme prekvapení.

Nie je v nej žiadna z posledného obdobia. Jednu nahral Hex v roku 2013, ďalšiu Adam Ďurica v roku 2014 a dokonca je tu tridsať rokov stará skladba Dnes od Tublatanky. Práve jej spevák Martin Ďurinda patril k najväčším podporovateľom myšlienky zavedenia kvót.

Predsedovi predstavenstva SOZA Ľubomírovi Burgrovi sa zdá zvláštne, že cenu by mohli vyhrať rovnaké pesničky ako v minulosti. Myslí si však, že to nie je priamym následkom zavedenia kvót. "Najpopulárnejšie piesne sa zvyknú občas opakovať, aj keď musím poznamenať, že teraz je to predsa len trochu konzervatívny výber."

Výsledok štatistík bol podľa neho spôsobený hlavne správaním rozhlasových dramaturgov, ktorí si vyberali, čo budú vysielať. "Ich rozhodnutia môžu mať rôzne dôvody, nemusia to byť len kvóty, skôr tento výsledok niečo vypovedá o našej populárnej hudbe."