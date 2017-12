Prečo Sveťo Malachovský nie je James Corden

Carpool Karaoke je dokonalé spojenie pesničiek a zábavy, vyšla táto kombinácia aj Jojke?

14. sep 2017 o 12:09 Anita Ráczová

BRATISLAVA. Bol to presne ten jednoduchý, ba až primitívny nápad, ktorý by mohol mať každý. Ale z hlavy do reality ho previedol len James Corden a všetci ostatní si dnes môžu búchať lebky o stenu, pretože milióny už má on. Na konte aj v štatistikách popularity.

Jedného dňa, keď vymýšľal scénku do Comic Relief, programu televízie BBC, ktorý mal charitatívny účel, zaumienil si, že chce sedieť v aute s Georgom Michaelom, púšťať si jeho pesničky a vyspevovať ich.

Oslovil teda jeho manažérov. Nielenže sa s ním skutočne bavili, dokonca mu oznámili, že George by rád osobne prebral o čo presne ide, no bohužiaľ, je v Austrálii, takže ak súhlasí, zavolá mu. O tretej ráno londýnskeho času. „Och, bol to skutočne zvláštny pocit líhať si večer do postele s tým, že viete, že vám bude nadránom volať George Michael,“ spomínal v svoje Late Late Show Corden.

video //www.youtube.com/embed/L-GcqO86OBg

Najslávnejšie mená šoubiznisu

Vyšlo to. Prvé carpool video bolo na svete. A bolo také skvelé, že hviezdy, ktoré dovtedy jedna za druhou odmietali v tomto projekte účasť, zrazu hovorili: ak je to dobré pre Georga Michaela, je to dobré aj pre mňa.