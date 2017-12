Čím ešte prekvapí? Gérard Depardieu si najnovšie užíva úlohu veštca

Vo svete robí hanbu, Francúzsko ho však zúfalo potrebuje.

14. sep 2017 o 14:20 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Proti nemu si sadne osamelá žena a on rozkýva kyvadlo. Gérard Depardieu hrá skúseného veštca, ktorý je pripravený podať expertné rady tomu, kto sa nevie zorientovať vo svojich romantických vzťahoch.

"Určite sa vám ešte ozve," hovorí chvíľku po tom, ako sa dá kyvadlo do pohybu.

"Čoskoro sa však objaví aj niekto iný, to vám môžem zaručene povedať. Na vašom miesto by sa tým teraz netýral, žite to, čo máte prežiť. Zaoberajte sa tým podstatným, teraz ste dôležitá len vy. Nespadnite do pasce. Nájdite svoje vnútorné slnko, nič iné od vás nechcem. Preto sa musíte otvoriť."

Gérard Depardieu v súčasnosti nemá dobré meno. Diváci z iných krajín nad ním možno na chvíľu pokrútia hlavou, a vzápätí ho z nej vyhodia.

No Francúzov provokuje neustále.