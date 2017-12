V seriáli o porne porno byť nemusí. Pornografiu posilňuje aj tým, že o ňom hovoríme

Novinka HBO The Deuce: Špina Manhattanu je analýzou zložitej témy.

14. sep 2017 o 14:29 Marek Hudec

Postavy novinky The Deuce: Špina Manhattanu sa opäť pretĺkajú na hranici chudoby a beznádeje.(Zdroj: HBO)

Ak je v spoločnosti problém, všetci sme jeho súčasťou. To isté platí aj o pornografii. S touto myšlienkou napísal scenárista David Simon nový seriál The Deuce: Špina Manhattanu.

Simon sa chcel stať novinárom, mal pocit, že svojou prácou dokáže niečo zmeniť podobne ako redaktori Washington Post pri afére Watergate. Ich články prispeli k odchodu prezidenta Nixona z funkcie.

Simon viac ako desaťročie písal do novín o zločine v meste Baltimore. Zdalo sa mu však, že veľký vplyv nemal.

„Je to smutné, no súčasná žurnalistika nezaujíma veľa ľudí. Najlepšie články by mali čitateľov nahnevať. Zdá sa mi však, že ľudia už nechcú byť naštvaní,“ hovoril Simon pre magazín Reason, keď sa ho pýtali, prečo noviny nakoniec opustil.

James Franco si v novinke zahral dve postavy. (zdroj: HBO)

Štastná náhoda prichádzala len zriedka

Mal pravdu. Viac diskusie vyvolal, keď v roku 2002 začal vysielať seriál The Wire. Bol nevídane zložitý. Venoval sa problémom drogového obchodu v Baltimore a mal desiatky postáv.