Veľké hviezdy ho museli posmeľovať. Za album o smrti teraz dostal prestížnu cenu

Sampha sa sedem rokov zdráhal vydať vlastný album. Jeho Process má cenu Mercury.

14. sep 2017 o 23:58 Marek Hudec

LONDÝN.BRATISLAVA. V hudbe sa pohybuje už sedem rokov. Jeho meno možno nepoznáte, no už ste ho mohli počuť na nahrávkach Kanye Westa, Draka, Franka Oceana alebo Solange.

Mladého britského speváka Samphu Sisaya všetky tieto veľké hviezdy posmeľovali, aby konečne spravil vlastný album. Sám nemal dosť sebavedomia. Neveril, že na to má a že to dokáže.

Už je jasné, že sa báť nemusel. Vo štvrtok večer ho ocenili prestížnou britskou hudobnou cenou Mercury za jeho debut Process. Spieva na ňom o ťažkom procese zmierenia sa so smrťou v rodine.

video //www.youtube.com/embed/V-ncE-yR8mI

Z koncertov sa stále vracal domov

Jeho rodičia sa kedysi presťahovali spolu s jeho štyrmi bratmi z afrického štátu Sierra Leone do Londýna. Od deväťdesiatych rokov v jeho rodisku zúrila občianska vojna, zbrane do rúk dostávali aj deti. Ani vo Veľkej Británii to však nebolo ľahké.

Sampha pôsobí síce v hudbe už od roku 2010, no veľa času na ňu nemal. Najprv zomrel jeho otec a potom v priebehu krátkeho obdobia jeho rodina zažila ďalšie dve tragédie. Najprv porážka pripútala jeho brata na vozíček a mame diagnostikovali rakovinu. Z koncertov sa Sampha vracal domov, aby jej pomáhal v liečbe, no napriek tomu pred dvomi rokmi umrela.

Album Process hovorí o dobe, keď bol neustále rozorvaný medzi prácou a blízkymi. Do textov pridal anjelov, duchov aj rozhovory s tými, ktorí už odišli. Jeho hlas nádherne ladí či už ku klavíru alebo k rýchlejším rytmom. Výhra 28-ročného speváka prekvapila: "Čakal som, že vyhlásia úplne iné meno. Pripomína to sen," povedal po prebratí ceny pre BBC.

video //www.youtube.com/embed/_oM1DFL43Lk

Najväčší sen aj nočná mora

Cenu Mercury začali v roku 1992 odovzdávať ako alternatívu ku komerčnejším Brit Awards. Oceňuje najlepší album nahratý v poslednom roku a vyberá ju porota zložená z novinárov, organizátorov koncertov a niekedy dokonca aj hudobníci.

Zaujímavé nahrávky hodnotia počas dvoch až troch mesiacov. Tento rok v nej sedel aj spevák Jamie Cullum a dobrý zážitok to vraj nebol:

"Pre milovníka hudby je to sen aj nočná mora. Vždy je ťažké totiž vybrať len jedného najlepšieho umelca," hovoril počas slávnostného ceremoniálu.

Tento rok na cenu nominovala jeho porota dvanásť albumov a favoritom v stávkových kanceláriách bola kapela Glass Animals.

Keď sme sa s jej spevákom Davom Bayleym stretli pred mesiacom na festivale Sziget, priznal, že cena skutočne môže pomôcť rozbehnúť kariéru mladým umelcom. "V minulosti už pomohla Skeptovi alebo kapele Elbow. Počas jednej noci ich vyšvihla z barov na veľké pódiá."

Pesničky tohtoročného víťaza by si to určite zaslúžili.