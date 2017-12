Číňania by chceli nakrútiť remake slovenského filmu, spoznali sa v ňom

Jan Hřebejk sa čuduje nad úspechom Učiteľky.

17. sep 2017 o 20:57 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Povedzte už niekto tomu Honzovi, aby si konečne našiel novú tému. Nech už o tom socializme toľko nenakrúca, koho to má ešte zaujímať? Slovenskí producenti nového filmu Jana Hřebejka sa stretávali so skeptickými názormi skôr, ako sa spolu pustili do nakrúcania. No on sa od svojho príbehu nedal odhovoriť a vznikla Učiteľka, ktorá vo svete zaznamenala úspech, aký slovenská kinematografia doteraz nepoznala. Zrazu sa aj cena pre najlepší európsky film zdá celkom reálna.

„Aj sám Hřebejk sa pýta, či mal nejaký jeho film taký ohlas, a to hovoríme o režisérovi, čo bol nominovaný na Oscara,“ hovorí producentka Zuzana Mistríková.