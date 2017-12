Hlavné ceny Emmy získali seriály Veep a Služobníčkin príbeh

Julia Louisová-Dreyfusová dostala rekordnú ôsmu cenu v kategórii najlepšia komediálna herečka.

18. sep 2017 o 6:27 TASR

LOS ANGELES. Politická satira Veep a dráma Služobníčkin príbeh získali v nedeľu večer na odovzdávaní prestížnych televíznych cien Emmy v Los Angeles ocenenia pre najlepšie seriály roka.

Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

video //www.youtube.com/embed/sPcldrPlgXI

Rekordná ôsma cena

Veep (VP, viceprezidentka) ocenili ako najlepší komediálny seriál a jeho hlavná predstaviteľka Julia Louisová-Dreyfusová dostala rekordnú ôsmu cenu Emmy v kategórii najlepšia komediálna herečka.

Najlepšou herečkou v dramatickom seriáli sa tento rok stala za stvárnenie hlavnej úlohy v dystopickom Služobníčkinom príbehu Elisabeth Mossová, pre ktorú je to prvá cena Emmy v jej hereckej kariére.

Najlepším hercom v dramatickom seriáli sa stal Sterling K. Brown za rolu v seriáli This Is Us.

Politické narážky na Trumpa

Cenu pre najlepšieho herca v komediálnom seriáli si prevzal Donald Glover za stvárnenie postavy Earnesta "Earna" Marksa v seriáli Atlanta.

Galavečer 69. ročníka odovzdávania najvýznamnejších televíznych cien sveta, ktorý moderoval spisovateľ a herec Stephen Colbert, sa niesol v znamení početných politických narážok spojených najmä s pôsobením amerického prezidenta Donalda Trumpa.