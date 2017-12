Robert Roth: Označili ma za potetovaného feťáka. Ako to mám vysvetliť dcére?

Film Nina hovorí o rozvode, v úlohe rodiča hrá on.

19. sep 2017 o 11:57 Marek Hudec

Polovica manželstiev sa končí rozvodom. Herec Robert Roth hovorí, že rozpad rodiny sa stal bežným javom, aj keď nevyhovujúcim. Pred troma rokmi si ním prešiel. V novom filme Nina upozorňuje na to, aký ťažký proces to môže byť pre dieťa.

Film Nina rozpráva o dievčatku, ktoré čelí rozvodu rodičov. Vie sa vôbec dieťa s takouto situáciou zmieriť?

„Neviem, či sa dá použiť slovo zmieriť. Dieťa to môže prijať ako fakt, ako nepríjemnú skutočnosť, ktorá časom pominie alebo sa presunie hlbšie do jeho podvedomia. Myslím si však, že na ňu nikdy úplne nezabudne.“

Film sa začína už po rozvode rodičov, nedozvieme sa, čo ich rozhádalo. Nebolo to dôležité?

„Myslím si, že to nie je dôležité, ale nielen v prípade tohto filmu. Rozvod môže vzniknúť aj na triviálnych hádkach. To, že príbeh sa začína uprostred, in medias res, bol zámer, vieme len, že sa vzťah rodičov nejak zlomil a dieťa na to zrazu dopláca. Vzťah dospelých je ukázaný zámerne civilne, ľudia po sebe nemusia vrešťať, môžu žiť aj v tichu, ktoré je len inou formou hádky a je vlastne najhoršou možnou situáciou.“

Bolo ťažké takúto filmovú úlohu prijať?

„Musel som si nejaké rany posoliť, nebolo to jednoduché, rolu vo filme som však prijal dobrovoľne, nikto ma nenútil v ňom účinkovať, páčil sa mi scenár. Bol to pre mňa navyše spôsob, ako niečo v sebe uzavrieť.“

video //www.youtube.com/embed/-q7qWIfOpwY

Rozvody sú náročným úradným procesom. Chceli ste filmom na to poukázať?

„Nemyslím si, že to bol cieľ. Scenárista filmu Marek Leščák aj režisér Juraj Lehotský spomínali, že majú v okolí veľa kamarátov, ja tiež, ktorým sa rozpadla rodina a videli, ako ich deti strácajú jedinú istotu, ktorú v tom útlom veku majú. To sú mamina a ocino. Strácajú ich, samozrejme, len v symbolickom zmysle, vždy totiž budú mať rodičov. Vznikajú však zvláštne situácie, deti majú zrazu dvoje, troje Vianoce, jednu dovolenku s otcom, jednu s mamou.“

Pri rozvode si dospelí asi kladú otázku, či by nemali spolu zostať naoko, aj keď im to neklape.