Björk má album o Tindri. Zvuky preň nahrala v džungli

Speváčka po dvoch rokoch zverejnila novú pieseň Gate. Vypočujte si ju.

19. sep 2017 o 14:45 Marek Hudec

Islandská speváčka Björk rada vystupuje v maskách. Takto pred dvomi rokmi spievala na festivale Colours of Ostrava.(Zdroj: Colours of Ostrava - Matyáš Theuer)

BRATISLAVA. Bude to rovnaký pocit, ako plávať niekoľko dní bezstarostne v oceáne, opisuje Björk svoj nový album, ktorý chce zverejniť o dva mesiace.

Nebude príliš dramatický, medzi pesničkami bude znieť spev vtákov, zvuky prírody a väčšinu hudby vytvoria píšťalky a iné jemné dychové nástroje. Názvom je nahrávky je Utopia a jeho téma je jasná.

Svet je vystavený politickým otrasom a islandská speváčka chce pre poslucháčov vytvoriť miesto, kam sa môžu ísť skryť. Bude to dokonalé, raj. Naznačuje to už prvá pesnička, ktorú z neho predstavila pred pár dňami. Volá sa The Gate.

video //www.youtube.com/embed/_n0Ps1KWVU0

Robím vždy opak

Kým ešte Island nebol až takou obľúbenou dovolenkovou destináciou, vyrástol v jeho studenej prírode nový talent. Len jedenásťročná Björk nahrala svoj prvý album s cover verziami piesní od Beatles a Stevieho Wondera.

Mladú speváčku potom preslávila kapela Sugarcubes a drsný muzikál Tanečnica v tme. V deväťdesiatych rokoch Björk poznal každý, kto mal rád hudobné experimenty. Do piesní vsúvala elektroniku, netradične zmiešavala nástroje, svoj hlas upravovala v počítači.

Pred dvoma rokmi na slovenskom festivale Pohoda spievala piesne o rozchode z emotívneho albumu Vulnicura. Napísala ich po rozpade vzťahu so sochárom Matthewom Barneym. Teraz mala chuť na zmenu.

„Vždy robím opak toho, čo som robila na predchádzajúcej nahrávke,“ vysvetľovala pre magazín Dazed and Confused. Texty na novinke sú takisto o láske.

Rana sa zacelila

„Je to vlastne album o Tindri. Ľudia naň chodia hľadať nový vzťah, nové zaľúbenie. Moje piesne sú takisto o hľadaní a žití v láske. Stráviť čas s niekým, koho milujete po každej stránke, to je pravý raj,“ myslí si Björk.

Romantický nádych má aj prvá pesnička The Gate. „Rana v mojej hrudi je zacelená, stala sa novou bránou, ktorou prijímam aj dávam lásku,“ spieva sústredene a do toho hrá jemná, ľahká melódia. Vo videoklipe hrá na píšťalke v poli.

Na deviatom albume pracovala Björk dva roky, najviac jej pomáhal venezuelský producent Arca. Spolu chodili do džungle, kde nahrávali zvuky do nových piesní. Všetky budeme môcť počuť v novembri.