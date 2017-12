Argentínsky filmový kritik pre SME: Slováci, zostaňte takí, akí ste

Prestížne americké médiá chvália Učiteľku. Dostali sme lekciu z korupcie, píšu.

19. sep 2017 o 14:04 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. V kinách je film Učiteľka a my sme od nej dostali lekciu. Takáto slovná hračka znie síce ako prvoplánové novinárske klišé, no tentoraz je namieste. Ešte nikdy sa slovenský film nedostal do takej mohutnej svetovej distribúcie, ešte nikdy o ňom nepísalo toľko prestížnych novín naraz. A všetky sa zhodujú: Učiteľka je lekciou o korupcii, z ktorej sa treba poučiť.

Americkí novinári vedia, že film o učiteľke, ktorá ľudí vydiera tým, že môže ublížiť ich deťom, nakrútil český režisér Jan Hřebejk. Upozorňujú však na to, že je nakrútený so slovenskými hercami a v slovenskom jazyku, a že jeho kulisami je Bratislava z roku 1983.

Toto sme tu ešte nemali

V argentínskom Buenos Aires sa premieta v ôsmich kinosálach a vysokoškolský pedagóg a kritik Diego Brodersen o ňom písal ako o príjemnom prekvapení.